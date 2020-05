Pardubickému letišti chybí peníze. Politici se ho snaží zachránit

12:00 , aktualizováno 12:00

Zatím poslali 16 milionů korun, ale jisté je, že ani to nebude stačit. Pardubičtí zastupitelé začínají pumpovat peníze do udržení chodu mezinárodního letiště. Kritici však upozorňují, že to může být pověstná investice do černé díry. Pokud brzy neopadnou světová opatření kvůli koronaviru, terminál nemá šanci.