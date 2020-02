U Červeňáku by mohlo vyrůst menší město, masivní výstavba se ne všem líbí

Pokud vyjde záměr developerů, pátý městský obvod Pardubic se v dohledné době rozroste o město velikosti Žamberka, Letohradu nebo Holic. V řadě činžovních domů mají najít bydlení tisíce lidí.

„Výhled je zhruba šest tisíc obyvatel. Výstavba je rozložena na zhruba 30 let. Pozemky patří rodině Strnadů,“ shrnuje všechna důležitá fakta radní města a starosta Dukly Jiří Rejda z hnutí ANO.



Podle něj by výstavba mohla Pardubicím přinést vedle nových obyvatel i další pozitivum - vyřešení problému prázdných a chátrajících Masarykových kasáren. „Budeme usilovat o to, aby developer v bývalých kasárnách postavil zázemí pro nové sídliště - to znamená školku, školu nebo domov důchodců,“ doplnil Jiří Rejda.

Ovšem hned několik jeho kolegů ze zastupitelstva je při pohledu na velkolepé plány daleko více ostražitých. Například opoziční zastupitel za Pardubáky a architekt Milan Košař je přímo zděšen.

„Pokud něco podobného mezi ulicí S. K. Neumanna a Červeňákem vznikne, poškodí to Pardubice na více než sto let. Jedná se o nevídanou masu domů, která se do místa vůbec nehodí. V plánech chybí jakákoliv infrastruktura, je tam minimum zeleně. Nebojím se to nazvat architekturou ve stylu vyhlazovacího tábora,“ použil ostrý příměr Milan Košař.

I starosta Rejda připouští, že původní návrhy nebyly úplně zdařilé, ale že architekti developera projekt vylepšili.

„Zařadili zelené střechy, vodní prvky, obchody v přízemí a další věci. Docela se to změnilo k lepšímu, ale stále není nic hotového. Zatím jsme ve fázi studie, ještě se určitě o projektu budeme bavit,“ doplnil Jiří Rejda.

Komise bude o plánech ještě debatovat

Podle jeho stranické kolegyně a bývalé náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové je právě nyní rozhodující doba, kdy lze projekt tvarovat.

„Už jsme se jednou nad plány pohádali na komisi pro urbanismus a architekturu. Druhé jednání nás čeká 19. února. Mám takový neblahý pocit, že se hodně spěchá na přijetí studie a její zaregistrování na krajském úřadě,“ uvedla Dvořáčková.

Právě posledně zmíněný krok bývá v podobných situacích rozhodující.

„Stalo se nám to Na Spravedlnosti. Developer požádal o registraci studie v únoru 2015. My jsme tehdy na radnici byli noví a než jsme se rozkoukali, bylo vše hotové a firma mohla začít stavět. Dnes vidíme, jak celá oblast Na Spravedlnosti vypadá a jak se to tam s hustotou obyvatelstva přehnalo. Zpětně ale nic měnit nešlo,“ řekla Dvořáčková.

V neposlední řadě kritici plánů upozorňují už na tak dost zoufalou dopravní situaci v ulici S. K. Neumanna, která se navíc brzy zhorší právě po kolaudaci stovek bytů ve čtvrti Na Spravedlnosti.



„Pevně věřím, že se nám na komisi pro urbanismus a architekturu podaří projekt v této podobě zastavit a že nás vyslyší i rada a poté zastupitelstvo. Ovšem nebude to jednoduché, když si vezmete, kolik tam má být bytů, tak není těžké spočítat, že jde o sedmimístnou sumu. Tlak bude veliký,“ uvedl Milan Košař.

Starosta Rejda k tomu dodává, že radní by chtěli do konce roku veřejnosti představit konečnou studii budoucího sídliště. „Věřím, že s developerem najdeme shodu a vznikne rozumný kompromis,“ dodal.