Areál tiskárny v Pardubicích se po letech změní, vyroste zde stovka bytů

Dlouho prázdné parcely v centru Pardubic rychle mizí.



Byty zabraly východní konec Hronovické ulice, staví se Na Spravedlnosti, a to hned na několika místech, nový komplex už je hotový i v ulici Bratranců Veverkových a nyní se začíná budovat i ve Smilově ulici naproti pensionu Austria.

„Začali jsme dělat přípravné práce, vše by mělo být hotovo do roku 2022. Zatím chystáme inženýrské sítě,“ uvedla architektka Monika Langrová z firmy Stako, která bývalou tiskárnu přestaví.

Zatím dělníci vykáceli stromy a bagr připravuje začátek stavby. Stavební činnost naplno ještě nevypukla. „Jsme skutečně na začátku, jsme hlavně rádi, že jsme dokázali získat všechna potřebná povolení,“ doplnila Monika Langrová.

Naráží na to, že projekt dlouho brzdili sousedi parcely. Získat potřebná razítka bylo dokonce tak náročné, že předchozí majitel bývalé tiskárny - společnost R. S. Credit po několika letech svůj plán na stavbu tří činžovních domů se 101 byty od malometrážních až po pětipokojové raději odpískal.

„Už na to nemáme sílu. Celé to trvá příliš dlouho a stále jsme neměli záruky, že to dobře dopadne. Nechali jsme to být a celý areál včetně pozemků jsme prodali,“ uvedla přesně před třemi roky Petra Dolinská z firmy R. S. Credit, která měla projekt na starosti.

Potíže byly i kvůli dopravě. Projekt proto dlouho narážel i u úřadů. Vladimír Bakajsa, šéf magistrátního odboru dopravy, měl plány firmy na stole už řadu let, a nelíbily se mu. Nakonec se však v této otázce kompromis našel.

„To byla celá podstata problémů. S územním plánem byl projekt v souladu, dopravní napojení se podařilo vyřešit,“ uvedl před časem šéf pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Úředníky například obměkčilo, že společnost slíbila postavit podzemní parkoviště. Další roky však trvala dohoda s majitelem vedlejší vily. Spor se nakonec vyřešil tak, že ji původní majitel prodal. To vše se však odehrálo, až když projekt převzala hradecká společnost Stako a upravila si ho podle své potřeby.

V okolí domů bude parčík a průchod do vedlejších ulic

Jedna z novinek bude v tom, že v ulici Za Pasáží vznikne u nových domů prostor, který bude navazovat na zeleň v okolí Národního institutu pro další vzdělávání.

„Vlastně tam už takový malý park je hned vedle budovy Národního institutu pro další vzdělávání. Jenže málokdo o zahradě ví. Naopak lidé se tam proplétají mezi zaparkovanými auty a celkově to tam není šťastně vyřešené. Chtěli bychom po domluvě s investorem celou lokalitu otevřít,“ uvedl primátor Charvát s tím, že by se dalo kolem Integračního centra Kosatec dojít až do Sladkovského ulice.

Lidé by pak určitě přivítali spojku z pasáže do Smilovy ulice, která za minulého režimu existovala. „Myslím, že by to celému prostoru hodně pomohlo,“ dodal primátor Martin Charvát.

Monika Langrová potvrzuje, že dohoda s městem platí. „S parčíkem počítáme, to je s vedením města domluvené,“ dodala.