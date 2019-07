Firma chce v Pardubicích postavit u Labe stometrový věžák, lidem se to nelíbí

Pardubice tak zřejmě čeká další vypjatá debata o architektuře. Na internetu už koluje video, na kterém je studie objektu. Zatím si příliš fanoušků nenašla.

„Nejsem proti výstavbě v této lokalitě, koneckonců podle územního plánu je to plocha k zastavění, ale s ohledem na okolní zástavbu mi prostě 70 až 100 metrů vysoká budova přijde jako naprostý úlet. Na YouTube jsou dokonce i nějaká první videa a z nich je člověku opravdu nedobře,“ napsal v debatě na stránkách druhého městského úřadu obyvatel sídliště Josef Götz.

Zatím se ho snažil tamtéž uklidnit vedoucí odboru životního prostředí a dopravy druhého městského obvodu Tomáš Řezanina. „Nakolik je tato úvaha reálná, zatím nevíme, kromě zmíněné vizualizace jsme jiné podklady neviděli,“ uvedl úředník polabinské malé radnice.

„Investor přislíbil, že pokud záměr pokročí do dalšího stadia, bude o něm informovat na Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice II. Samozřejmě v tom případě podáme informaci i na našich webových stránkách. V tuto chvíli zatím není co prezentovat, žádný projekt ani studie nám nebyly předloženy, žádné územní řízení nebylo zahájeno,“ dodal Řezanina.

Ovšem video z vizualizací logicky rozpoutalo poprask nejen na sociálních sítích, ale i v politických kruzích.

„Považuji to za urbanistický zločin. Absolutně taková hmota do území nezapadá. Ten dům má být vyšší než telekomunikační věž, přitom v okolí jsou nižší domy. Vzhledem k zelenému pásu kolem Labe je zakladatelé sídliště spíše snižovali. Doufám, že se nic takového stavět nakonec nebude,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky Milan Košař, který zároveň pracuje jako architekt a radí i na radnicích jak koncipovat výstavbu ve městech.

„Bohužel to zapadá do schématu, který tady razí současné vedení města,“ dodal Košař s tím, že má obavy i o dopad na lokální dopravu, až se do domu nastěhují stovky lidí.

Dům by měl mít kolem třiceti pater

Podle starosty Polabin a zároveň radního města zvoleného za hnutí ANO Radka Hejného by měl mít dům zhruba 30 pater.

„Z toho mi vychází, že věžák může mít okolo 120 bytů. Celkem chápu, že lidé z okolí mají obavy. Vadí jim především to, že jim věžák bude celý den stínit. Ovšem podle investora by stín měl být při štíhlé věži menší, než kdyby vyrostla menší, ale robustnější budova,“ uvedl Hejný s tím, že jeho radnice bude určitě ke stavbě dávat stanovisko.

„Zatím však nemáme příliš informací. Věřím, že v další fázi investor představí projekt i veřejnosti. Budeme se vyjadřovat, ale to neznamená, že máme sílu stavbu blokovat. Může se stát, že ji stavební úřad povolí i přes naše případné zamítavé stanovisko, takové případy tady už byly,“ uvedl starosta, který v Polabinách na podzim drtivě vyhrál volby.

Hejný přiznává, že ho zpočátku návrh také vyděsil. „Na druhou stranu je to na pozemku určeném na zástavbu, takže je jasné, že tam něco vyroste. Jak to nakonec bude vypadat, je otázka. Ovšem třeba správci leteckého provozu nebo telekomunikačních sítí uvedli, že jim výška budovy nevadí,“ doplnil politik, který kandidoval jako nestraník.

Městský zastupitel Jakub Kutílek pak má v souvislosti s věží obavy i o to, aby nevznikl zájem začít stavět i v zeleném pásu kolem Labe.

„To by bylo samozřejmě špatně a věřím, že by se proti tomu zvedla velká vlna nevole. Kauzu budeme jistě hodně sledovat, když se to poprvé objevilo na malé radnici, tak jsem měl pocit, že jsme to smetli ze stolu, dnes už takový dojem nemám,“ uvedl politik ze Strany zelených, který se nedávno vzdal mandátu na polabinské radnici.

„Neumím si představit, že by někdo dovolil v dohledné době stavět kolem Labe. To se v budoucích desítkách roků určitě nestane,“ dodal starosta Radek Hejný.