Pardubice v prosinci přijdou o autobusové nádraží, náhradní není

Společnost Redstone Real Estate olomouckého podnikatele Richarda Morávka plánuje v blízkosti vlakového nádraží v Pardubicích stavbu velkého obchodně-administrativního centra a bytových domů.

Pro lidi z Pardubic a okolí je na tom přitom nemilé, že projekt zabere dnešní autobusové nádraží, které společnosti patří poté, co ho odkoupila od firmy Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada.



A jelikož plánovaný terminál B za činžovním domem vedle vlakového nádraží se ještě nezačal ani stavět, Pardubice čeká pořádná dopravní šlamastyka. Krajské město bude totiž podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové rok a půl bez autobusového nádraží.

„V Pardubicích bude nádraží fungovat patrně jen do konce roku. Soukromý majitel chce na pozemcích stavět bytové domy. Poté bude zhruba rok a půl nádraží na provizorním místě, než radnice dokončí nový terminál,“ uvedla pro ČTK náměstkyně Dvořáčková.

Klíčové bude parkoviště pro povinné přestávky řidičů

Pro samotné dopravce není přitom zásadní samotné nádraží jako místo, kde nastupují a vystupují cestující, ale klíčové je jako parkoviště, kde autobusy čekají na další jízdu a řidiči plní povinné přestávky. A tak radní čeká složité hledání místa, kam autobusy odstaví.

„V době, kdy bude končit autobusové nádraží, nebudeme mít hotové nové. Náhradní zastávky budou podél obchodních domů v ulici Kapitána Bartoše,“ řekla Dvořáčková.

Jenže v ulici Kapitána Bartoše, která je mimochodem každé odpoledne ucpaná, autobusy samozřejmě dlouhodobě stát nemohou. To přiznává i šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

„Beru to spíše jako takový první nápad. Je to rychlá varianta, o které mám své pochybnosti. Přece jen každý den přijede na autobusák 230 spojů, a to si v ulici Kapitána Bartoše neumím představit,“ uvedl Tomáš Pelikán s tím, že město zvažuje odstavení autobusů i třeba na Palackého ulici nebo v Masarykových kasárnách. „Budeme to muset rozházet,“ dodal.

Podobný názor má náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. „Je to jenom jejich návrh, chce to hlubší analýzu. Musíme si to přímo na místě projít, ale osobně si myslím, že zastávky budou na více místech v okolí vlakového nádraží,“ uvedl s tím, že politici nemají času nazbyt. „Chtěl bych mít v ruce písemnou dohodu, jak bude potom provizorium vypadat, do března,“ dodal Kortyš.

V každém případě, ať se najde pro ně jakékoliv místo, odjíždějící a vracející se autobusy zahustí už tak hutnou pardubickou dopravní kaši před nádražím. Samotní dopravci přitom zatím nemají tušení, kam budou od ledna jezdit.

„K nám se ještě ta zpráva nedostala. Bez jakékoliv bližší informace to nejsme schopni komentovat,“ uvedl ředitel společnosti Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček.

Končí také bezplatné parkování v bývalém lihovaru

A aby komplikací u nádraží nebylo málo, o něco dřív, zřejmě do konce května, skončí provoz bezplatného parkoviště v areálu bývalého lihovaru. Soukromá firma tam totiž začne bourat budovy v červnu nebo v červenci.

Město si přitom plochy před několika lety pronajalo, aby v místě bylo víc parkovacích možností. Podle Dvořáčkové radnice 150 míst, které tam jsou, zruší bez náhrady. „Řidiči budou muset hledat stání u obchodních domů,“ dodala.

Nový autobusový terminál za odhadovaných 165 milionů korun postaví město u vlakového nádraží. Kraj, jako objednavatel regionální dopravy, na jeho stavbu přispěje 12 milionů korun. Na vjezd regionálních autobusů do terminálu bude hejtmanství ročně dávat přibližně 1,5 milionu. Pro stavbu terminálu již má město pozemky, zastupitelé schválili jejich koupi.

Terminál B bude zastřešený se 17 výstupními, nástupními a odstavnými místy. V jeho prostoru bude končit lávka ze sídliště Dukla, která se překlene přes kolejiště. Autobusový terminál MHD, který stojí u vlakového nádraží, propojí průjezd mezi bytovým domem a novou výpravní budovou.

„Místo dvou ubouraných třetin bude nová výpravní budova, ekonomicky to vychází nejlevněji,“ dodala náměstkyně Helena Dvořáčková.