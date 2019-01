Zastupitelé se dohadovali o terminálu B. Radnice stavbu nakonec protlačila

Na nich s velkou pomocí Evropské unie bude město stavět nové autobusové nádraží pro meziměstské spoje.



„Nehrajme si na koalici a opozici a pojďme stavět. Ty pozemky potřebujeme a nemáme čas nechat si dělat další posudky a studie. My musíme vyřešit autobusové nádraží. Podle mne Palackého ulice dopravu unese, protože modré autobusy budou jezdit přes terminál MHD a napojí se na křižovatce u pošty,“ uvedl v ostrém projevu Jiří Rejda, starosta Dukly za ANO.



Nebyl sám, kdo do jednání vložil emoce. Především zástupci opozice silně horovali za to, aby terminál stál raději na louce vedle pošty.

„Garantuji vám, že pokud postavíme terminál za činžovním domem, tak doprava na Palackého ulici zkolabuje,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky Milan Košař s tím, že by to bylo lepší i z hlediska logiky.

„Devět z deseti modrých autobusů stejně jede na rychlodráhu směrem na Holice, takže by nám to ulevilo i dopravně,“ dodal Košař.

Ovšem lidé z vedení města namítali, že problém by byl se ziskem dalších potřebných pozemků v okolí nového terminálu. „Bohužel nemáme pozemky pod příjezdovými cestami a není moc šance je získat. Proto ODS bude podporovat stavbu terminálu za činžovním domem,“ uvedl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš. „Je to podle mne nejméně špatná z těch všech špatných variant,“ dodal Kvaš.

„Mám pocit, že náš návrh na umístění terminálu u pošty berete jen jako nutné zlo a snažíte se najít důvody, proč to nejde,“ namítl lídr Pardubáků František Brendl, který však nakonec musel kapitulovat.

Koalice s podporou komunistů dala dohromady 28 hlasů a jasně schválila nákup parcel pro stavbu terminálu B. Město za ně firmě Eurobit Real zaplatí 7,6 milionu.

To znamená, že radnice tak dá za metr čtverečný 5059 korun. Jen pro porovnaní radnice prodávala Masarykovo náměstí izraelskému investorovi pro stavbu Paláce Pardubice při ceně 300 korun za metr čtverečný. „O ceně se můžeme bavit, ale řekněme, že to je vrchní hranice odhadu znalců firmy Eurobit Real,“ uvedla Helena Dvořáčková.

Takové vysvětlení nestačilo zastupiteli za ODS Karlu Haasovi. „Myslím si, že je protiprávní, abychom rozhodovali na základě mylných informací. Nemůžeme přece rozhodovat na základě posudků, které se od sebe liší o 1700 korun za metr čtverečný. Tak moc se od sebe liší posudek města a ten firmy od Eurobit Real,“ uvedl Haas s tím, že když si Česká pošta nechala dělat posudek na nedaleké parcely, tak došla k číslu maximálně dva tisíce korun za metr.

„Rozdíl v ceně za pozemek jsem konzultovala se soudními znalci. Bohužel jsme v situaci, kdy nám jejich majitel říká ber, nebo já prodám někomu jinému,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.

Podle Haase navíc bude problém s křižovatkou u celního úřadu, která jen těžko pojme dopravu.

„A to se model dělal na to, že tam za hodinu projede šest modrých autobusů, ale ono jich bude násobně více. Nejsem odpůrcem toho, aby byl terminál za bytovým domem, ale jsem odpůrcem toho, abychom se rozhodovali na základě nepravdivých údajů,“ dodal Karel Haas, který své voliče nezklamal a i v novém volebním období se rychle pasoval do role největšího hlídače práce radních. A to i přesto, že jeho ODS je součástí radniční koalice.