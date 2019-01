Politiky Pardubic čeká klíčová bitva o pozemky pro autobusové nádraží

Dá se očekávat ostrý střet mezi opozicí a koalicí. Zastupitelé byli přitom už dvakrát proti. Ale pozor, byli to ti zastupitelé, kteří v říjnu na radnici po volbách skončili.

Primátor Martin Charvát tak doufá, že jeho tým v nové sestavě už koupi schválí. „Já doufám, že stávající koalice bude pevná a lidé, kteří podepsali koaliční dohodu, nebudou politikařit a projednávaný bod schválí,“ řekl jasně.

Zatím se zdá, že by měl uspět. Mezi jeho třinácti „ovečkami“ z hnutí ANO se žádný rebel nejspíše neobjeví. A ani v ostatních koaličních stranách to na revoltu nevypadá.

„Podle toho, jaké jsme včera dostali vysvětlení, tak asi budu hlasovat pro a myslím, že to projde, pokud tedy nebudou na stole nové informace,“ uvedl třeba radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Po Palackého neprojede nic, tvrdí opozice

Ovšem zástupci opozice návrh zřejmě nepodpoří. Dlouhodobě kritizují nápad stavět terminál na malém prostoru za činžovním domem u nádraží.

„Bude to definitivní rána Palackého ulici, po které pak už neprojede nic. Daleko lepší by bylo postavit terminál na louce vedle pošty, odkud by autobusy mohly jezdit přímo na rychlodráhu. Udělali jsme si průzkum a terminál by se tam vešel,“ uvedl zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

V místě plánovaného terminálu B, který by měl nahradit stávající autobusové nádraží, je několik vlastníků pozemků. Většinu měly České dráhy, od nichž už Pardubice parcely vykoupily. Další má Správa železniční dopravní cesty. Největší pozemek je soukromý, vlastní ho firma Eurobit Real.

Po dlouhých jednáních město s touto firmou vyjednalo cenu 7,6 milionu korun bez DPH. Společnost si za to od města koupí za 7,3 milionu korun bez DPH zemědělské pozemky v katastru obce Mnětice. Firma má na Chrudimsku farmu a využije je pro své podnikání.

Zastupitelé v prosinci schválili rozsáhlejší variantu terminálu B za 165 milionů korun. K tomu je nutný právě i velký pozemek společnosti Eurobit Real. Investici chce město financovat s pomocí dotace z programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu má stát za bytovým domem na náměstí Jana Pernera. Zastupitelé nejdřív schválili jeho demolici, ale nakonec na ni nedali peníze.

V domě zůstali dva nájemníci, kteří se odmítli vystěhovat. Město proto dům upravilo, aby splňoval hlukové limity i pro bydlení. Část domu nakonec využije též městská policie, která tam chce od letoška zřídit další služebnu a přestupkové oddělení.

„Odhlasovala se demolice, pak se z toho udělalo politikum. Vyšli jsme vstříc zastupitelům, kteří dům nechtěli demolovat. Teď ale stejně budeme část domu odbourávat, aby v něm mohl být průchod k terminálu, a bude nás to stát obrovské peníze,“ řekl Charvát.

Pokud bude stavba schválena, má město šanci i na další menší terminál u univerzity. Radnice by mohla s pomocí dotací EU zmodernizovat současné zastávky, které jsou u univerzitní knihovny.

„Prostor by cestujícím nabízel lepší zázemí při čekání, informační systém odjezdu autobusů, bylo by možné opravit i podchod. Stát by tam mohla i cyklověž,“ dodal Charvát.