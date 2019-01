Pardubice chtěly dům u nádraží zbourat, teď do něj stěhují strážníky

Když minulou neděli mířily do Pardubic stovky rozdováděných fanoušků hokejové Komety Brno, první problémy museli strážníci řešit hned na hlavním nádraží. Výtržnosti nabraly takovou intenzitu, že muži zákona několik raubířů okamžitě zadrželi. Navíc to nebyla úplně výjimečná situace.

Podobné scény jsou k vidění i před duely s Hradcem Králové nebo Olomoucí. Dává proto logiku, že městská policie v Pardubicích přestěhuje své přestupkové oddělení z centra města právě k vlakovému nádraží.

„Bude tam i nově zřízená služebna,“ řekl ředitel městské policie Rostislav Hübl, který oblast označil jako strategické místo pro dodržování veřejného pořádku.

„Nádraží je vstupní branou do města. Oddělení bude mít na starosti zejména Palackého třídu, vlakové a autobusové nádraží. Jsou to lokality, kde je také nejvíc stížností občanů na parkování a na osoby bez domova,“ řekl Hübl.

Na vlakovém nádraží slouží zatím jen zaměstnanci bezpečnostní agentury, kterou si najaly České dráhy. Státní policie tam služebnu zrušila už před lety.

Zajímavé také je, že strážníci budou mít zázemí v domě vedle nádražního hotelu na náměstí Jana Pernera. Ten je už několik let téměř prázdný.

Dům na náměstí Jana Pernera totiž chtěla radnice před generální opravou prostoru zbourat a nájemníky přestěhovala do jiných městských bytů. Zůstaly dvě rodiny, které stěhování odmítly.

„Rozhodně se nikam stěhovat nebudu. Demolice je podle mne špatným nápadem, proti kterému je třeba se postavit. Nikam nepůjdu,“ uvedl Josef Čáp, který obývá jeden ze dvou obsazených bytů v celém domě, do kterého přitom město v posledních letech investovalo miliony za různá vylepšení. Například se zateplovalo.

„Je dobře, že ten dům nyní dostane další využití. Bylo by jen dobře, kdyby takových věcí přibývalo. Mluvilo se třeba o tom, že tam budou mít noclehárnu řidiči autobusů. Rozhodně je všechno lepší než nesmyslná demolice,“ uvedl zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Kus domu město kvůli autobusům odbourá

Loni město místo demolice nakonec investovalo do úprav domu, aby splňoval hlukové limity také pro bydlení. Za domem bude v budoucnu terminál B pro linkovou autobusovou dopravu.

Nedostatek prostoru se má vyřešit tak, že se kus domu ubourá a autobusy budou jezdit pod ním. „Plány zatím stále platí, tak jak je schválilo zastupitelstvo, a pracujeme na jejich naplnění,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

„Přijde mi to jako docela drahé a náročné řešení, ale uvidíme,“ dodal k tomu Milan Košař. Zatím však dům bude patřit strážníkům. „Budeme se tam stěhovat někdy v průběhu února,“ řekl Hübl.

Zatím se dům kvůli stěhování nijak zásadně měnit nemusel, ale podle náměstkyně ho čekají úpravy za miliony korun.

„Bude potřeba přestavět čtyři byty, které nejsou v úplně dobrém stavu. Dalo by se říct, že jsou vybydlené. A jelikož tam bude přestupkové oddělení, do kterého chodí dost lidí, musíme to udělat pořádně. Odhaduji, že rekonstrukce vyjde na jeden až dva miliony korun,“ dodala Helena Dvořáčková.

Služebny má městská policie v centru města, v Polabinách, na Dubině a na Dukle. Městská policie má podle Hübla už dostatek strážníků, zájem o profesi stoupl. „Policie má 108 strážníků, letos možná ještě jejich počty stoupnu na 120. Zvýšení počtu zaměstnanců ale musí schválit město,“ dodal Hübl.