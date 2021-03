Očkování ve velkém je blíž, v Pardubickém kraji vzniknou další centra

Zatímco od ledna do konce minulého týdne se podařilo v kraji spotřebovat pouhých 32 tisíc dávek vakcín, jenom v tomto týdnu jich má do regionu dorazit bezmála čtrnáct tisíc. A za celý duben to má být už 129 tisíc.

Pardubický kraj plánuje dva kroky. Jednak rozšířit kapacitu pěti očkovacích center v Pardubicích, Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a v Litomyšli, která má na starosti Nemocnice Pardubického kraje, a zároveň otevírat centra nová.

„Zvýšení kapacity pěti očkovacích míst, která provozuje Nemocnice Pardubického kraje, lze například zajistit rozšířením pracovní doby,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

V pondělí 15. března by měla začít fungovat nová očkovací centra v doléčovacích zařízeních, která kraj má v Brandýse nad Orlicí, Jevíčku, Vysokém Mýtě, Žamberku, Moravské Třebové a v Rybitví. K očkování se připojí i státní příspěvková organizace Hamzova léčebna v Luži.

Další etapy počítají se zapojením soukromých zdravotnických zařízení, která vyjdou kraji vstříc. Tak jako to například udělal lékař Radoslav Svoboda v Seči, který k úterku proočkoval 1 528 dávek.

Původní plán vedení Pardubického kraje, že každé město s pověřeným úřadem bude mít vlastní očkovací centrum, už neplatí. Respektive závisí na iniciativě tamních starostů. „V momentě kdy starostové přijdou, že mají zajištěn personál a dostatek vakcín, tak by tomu asi nemělo nic bránit,“ uvedl Barták. Zájem podle něj projevily například Králíky či Hlinsko.

Praktiků je do očkování zapojena většina

Významnou pomocí by mělo být očkování u praktických lékařů. Ze zhruba tří stovek jich je zapojena většina.

Jak a kde se očkuje Zatímco v České republice bylo proočkováno 948 tisíc dávek, v Pardubickém kraji to bylo ke středě 37 546 dávek. Z toho nejvíc spotřebovala Pardubická nemocnice (10 111 dávek). Očkovací centra fungují dále ve Svitavách, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, v Litomyšli a v Seči. Očkování rozjelo i 149 ordinací praktických lékařů. Od pondělí se mají otevřít další centra v krajských doléčovacích zařízeních v Brandýse nad Orlicí, Jevíčku, Vysokém Mýtě, Žamberku, Moravské Třebové, v Rybitví a také ve státní Hamzově léčebně v Luži.

„V Pardubickém kraji máme v tuto chvíli největší podíl zapojených praktických lékařů do očkování z celkového počtu registrovaných ambulancí, za což všem patří velký dík. Celkově máme evidováno 238 ordinací s tím, že zapojeno je 149, tedy necelých 63 procent,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Bohužel vakcíny AstraZeneca, kterou praktici očkují, je málo. Například tento týden má do kraje dorazit jen 1 700 dávek této vakcíny z celkových čtrnácti tisíc.

„Určitě je o očkování větší zájem, než máme v tuto chvíli vakcinací v ledničce,“ řekla zástupkyně praktických lékařů v Pardubickém kraji Kateřina Nechvátalová s tím, že někteří praktici mají v pořadníku už 200 čekatelů na vakcínu.

„Do systému můžeme registrovat pouze pacienty nad 70 let a jedince s chronickými nemocemi. Když nám zavolá padesátník bez chronických nemocí, neregistrujeme jej, ale píšeme si jej bokem na papír, abychom věděli, že má o očkování zájem. Jakmile na něj přijde řada, začneme jej i ostatní registrovat,“ dodala Nechvátalová.

Pro praktiky je teď podle ní problémem administrativní zátěž. Distributor zaváží vakcíny do ordinací až na základě registrací v informačním systému infekčních nemocí ISIN. Ověřování každého pacienta ale trvá lékařům až pět minut.

„Pro nás by bylo lepší mít pacienty někde zařazené ve frontě, a když přijdou, tak je naočkovat a až poté zaregistrovat,“ řekla Nechvátalová.

„Primárně jde o to, aby se v době, kdy je vakcíny nedostatek, praktičtí lékaři soustředili na očkování imobilních pacientů a těch, kteří nejsou schopni se dostavit do očkovacího místa,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.