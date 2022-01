Spokojenost pro Chrudim, problémy pro Pardubice,říkají k obchvatu radní

Cesta z Vysočiny do Pardubic se postupně zrychluje. Několik let pak funguje vylepšená silnice I/37 z Chrudimi do Pardubic. Ovšem dobrá nálada rozjetých šoférů většinou skončí na okraji Pardubic.

Často je totiž čeká poskakování ke kruhové křižovatce u Parama, která funguje jako dokonalý špunt. „V případě Pardubic může obchvat Chrudimi znamenat další komplikace, zejména co se kruhové křižovatky u Parama týče. Podle radnice je proto nyní potřeba zaměřit pozornost na zajištění tranzitního průjezdu městem,“ řekla tisková mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Dopravu ve městě má na starosti náměstek primátora Petr Kvaš z ODS. Ten se snaží alespoň dílčími úpravami vylepšovat průjezdnost městem. Inteligentní semafory minimálně za normálního provozu fungují dobře, pomoci by měl i navigační systém na parkoviště. Ovšem na silnice první třídy jsou na radnici krátcí.

„Gratulujeme obyvatelům Chrudimi a Slatiňan, že se dočkali obchvatu, oběma městům a okolním obcím to nepochybně uleví. Pro Pardubice už to tak radostné není, jelikož se ve směru od Nasavrk zvýší kapacitní vytíženost silnice I/37,“ uvedl Kvaš.

Navíc říká, že právě tranzitní doprava od Chrudimi může z velké části za to, že Pardubice jsou podle statistik druhým nejhorším městem v zemi podle toho, kolik hodin ročně stráví řidiči v kolonách.

„Řidiči, kteří ušetří čas díky obchvatu, tak budou možná o to déle čekat na křižovatce u Parama, která se pro ně stane na cestě do Prahy zásadní překážkou, jelikož se k ní v kratším čase dostane více automobilů včetně vozidel tranzitní dopravy,“ doplnil Petr Kvaš.

Podle něj proto musí ŘSD co nejdříve upravit kruhovou křižovatku pod mostem nedaleko rafinerie. Na ni totiž řidiči od Chrudimi ve špičce najíždí jen velmi komplikovaně. Směrem od nádraží na Duklu je tak silný provoz, že se auta nemohou dlouhé minuty zařadit. Kolony jsou pak logickým důsledkem.

„Z velké části za místo Pardubic v žebříčku může právě křížení komunikace I/37 a komunikace I/2 (Pražská) u Parama, které tvoří úzké hrdlo na obou komunikacích I. třídy. Je naprosto nezbytné, aby se zástupci státu začali tímto problémem co nejdříve zabývat,“ dodal Kvaš, podle jehož slov je nyní potřeba, aby byla pozornost po dokončení obchvatu Chrudimi a Slatiňan přesunuta právě na Pardubice.

Jenže šéf ŘSD Radek Mátl změnu křižovatky jako prioritu nevidí. „Pro nás jsou priority jednoznačné – severovýchodní obchvat, jihovýchodní obchvat a pak samozřejmě obchvat Sezemic. To jsou tři klíčové stavby, které by velmi pomohly dopravě v Pardubicích,“ uvedl Mátl.

„Problém vnímám jako výzvu pro nového ministra. Pardubice po dvaceti letech stále nemají vyřešený žádný obchvat, přitom je potřeba, aby se krajskému městu tranzit vyhnul a doprava zde se stala plynulejší,“ doplnil k tomu primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.