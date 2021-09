Špunt u Parama nahradí čtyřpruh, dřív než za deset let na něj však nedojde

Problémem na rozšířeném úseku I/37 nadále zůstává okružní křižovatka, která brzdí provoz ve směru od Chrudimi na Hradec. V opačném směru je přitom proud aut docela plynulý, jelikož se veškerá doprava kruháku vyhýbá díky samostatnému přímému pruhu. Z druhé strany však takový pruh chybí, a tak auta a kamiony musí přes kruhák.

V září ŘSD zprovozní nedalekou křižovatku Palackého, čímž bude mít Hradubická I/37 čtyři pruhy kompletně od kruháku u závodiště až do Hradce. Jenže státní organizace prověřuje i následné zkapacitnění I/37 směrem na Chrudim, přičemž plánuje též přestavbu celé mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Závodiště včetně kruháku.

ŘSD má na celou akci zpracovanou studii, z níž je zřejmé, že podoba stávající křižovatky se má kompletně změnit. Dokument se však primárně věnuje zkapacitnění I/37 a přestavba MÚK Závodiště je jejím doplňkem.

„Studie měla za cíl prověřit možnost rozšíření silnice I/37 mezi městy Pardubice a Chrudim, ze stávající dvoupruhové silnice kategorie S 11,5/90 na čtyřpruhové uspořádání v návrhové kategorii S21,5/110 v rozsahu od okružní křižovatky v MÚK Závodiště po MÚK Vestec. Tato studie měla zejména sloužit jako podklad pro stanovení rozsahu potřebných záborů a provedení změn v územních plánech pro případné rozšíření silnice v budoucnu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Vše je teprve v rané fázi, a tak si na plynulejší průjezd budou muset řidiči ještě dlouho počkat. Podle ŘSD není dán žádný termín, ovšem rozšíření I/37 a s ním související přestavbu křižovatky nelze čekat v nejbližších 10 letech.

„V současné době se nezahajuje příprava této stavby. Pokud by však kapacita silnice I/37 v budoucnu nebyla v tomto úseku dostačující, bude tato technická studie podkladem pro další dokumentace (Dokumentace EIA, Ekonomické posouzení – Záměr projektu, Dokumentace pro územní rozhodnutí atd.),“ dodal Studecký.

Tvar jako v Opatovicích

Podle návrhu by měla křižovatka zůstat dvoupatrová, ovšem spodní patro bude vyhrazeno jen pro čtyřpruh. Ten naváže na rozšířený úsek kolem Parama a bude pokračovat dál na Chrudim. Současný problémový kruhák dokončený v roce 2017 by tak byl odstraněn. Stejně tak by zmizel nájezd od kruháku směr Přelouč na silnici I/2.

Nad čtyřpruhem by pak vyrostla velká okružní křižovatka, z níž by vedla jednotlivá ramena, kterých bude celkem sedm. Jednak půjde o silnici I/2 od Přelouče (vedoucí nyní nad I/37 po mostu rozšířeném již v roce 2013). Z velké okružní křižovatky povede též rameno dále na Duklu. Další čtyři ramena představuje dvojice sjezdů a nájezdů na I/37 ve spodním patře. Posledním ramenem bude do křižovatky napojena také lokalita průmyslové zóny Vápenka.

Nová podoba by tak svým tvarem a uspořádáním jednotlivých ramen připomínala dálniční křižovatku v Opatovicích nad Labem, která je ovšem třípatrová. Třetí patro ale najde využití až po šesti letech od svého dokončení, a to v prosinci po zprovoznění dálnice D35 z Opatovic do Časů.

Situaci by mohlo zlepšit dokončení dálnice

Právě dokončení dálnice do Časů (a dále do Ostrova v příštím roce) může mít na provoz u kruháku citelný dopad. Nezanedbatelné množství osobních aut a kamionů mířících na D35 do Opatovic po I/17 a I/37 od Chrudimi se na sklonku roku přesune na novou dálnici, čímž by proud aut mířících do Pardubic od Chrudimi měl poklesnout a současná neutěšená situace u kruháku by se mohla zlepšit i bez zamýšlené přestavby. Stejně tak uleví provozu na kruháku i dokončení nedaleké křižovatky Palackého, která se otevře za pár týdnů.

Stávající okružní křižovatka u Parama byla vybudována během II. etapy stavby Pardubice-Trojice. Původně na jejím místě byla styková křižovatka řízená semafory. Tehdejší způsob řízení provozu přinášel ještě výraznější zdržení.