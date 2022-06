Chrudim se bojí zániku nemocnice a rozjíždí petici, interna přes léto zavře

Druhé největší město v Pardubickém kraji se obává, že chystané uzavření interního oddělení v Chrudimské nemocnici od 1. července nebude přechodné, ale zahájí rozpad zdravotnického zařízení, které slouží spádové oblasti se 100 tisíci obyvateli.

Místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) pomáhá organizovat petici na podporu nemocnice. Zastupitelé města v pondělí budou hlasovat o usnesení, které má dát kraji najevo, že útlum nemocnice je nepřijatelný. Kraj odmítá, že by něco takového hrozilo.

Interna v Chrudimi kvůli nedostatku lékařů už od loňského září omezuje provoz příjmové ambulance. Ta nyní nefunguje v noci, teď se omezení dotkne i lůžkové části.

Podle mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové budou v letních měsících na interně pravděpodobně v provozu pouze odborné ambulance.

„Důvodem k možnému omezení pouze na ambulantní část je obrovské množství nevyčerpané dovolené a aktuální počet lékařů, které máme k dispozici. Doufáme, že postupně se nám situaci podaří natolik stabilizovat, abychom byli schopni opět zajistit i nepřetržitý provoz lůžkové části. Lůžkovou část péče převezme po dobu omezení Pardubická nemocnice,“ uvedla Semrádová.

Slibovali, že internu nezavřou, stěžuje si starosta

V Chrudimi slibům o dočasném uzavření moc nevěří. „Ještě před měsícem mi slibovali, že k uzavření interny na léto nedojde, že to je až ta poslední možnost. Teď mi zase říkají, že se to v září znovu otevře. Pokud ano, tak jim zatleskám, ale jak tomu mám věřit?“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Petiční výbor, jehož členem je i místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci), zahájil podpisovou akci na podporu nemocnice.

„Už teď některá oddělení nefungují a pacientům se zde nedostává dostatečné péče. Bývají odesláni do Pardubic, odkud je vracejí, že k nim spádově nepatří. Lékaři a sestry podávají výpovědi a odcházejí, následkem toho je zbývající personál přetížený a další oddělení musí omezovat provoz,“ uvádí autoři petice. Ti varují, že v případě zániku Chrudimské nemocnice Pardubice nápor dalších pacientů nezvládnou.

„Pomozte nám vedení Pardubického kraje přesvědčit, že bez nemocnice v Chrudimi se opravdu neobejdeme,“ vyzývá petice napsaná na hlavičkovém papíře chrudimské radnice. Protest sice neorganizuje přímo město, ale má mezi místními politiky podporu.

S nemocnicí počítáme, říká náměstkyně hejtmana

Náměstkyně hejtmana odpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN) popírá, že by hrozil útlum nemocnice. „S Chrudimskou nemocnicí se i nadále počítá jako s jednou z našich pěti nemocnic akutní péče a je dlouhodobě plánován její rozvoj,“ uvedla Matoušková.

Ta v souvislosti s peticí hovoří o politizaci problému a stěžuje si, že text petice obsahuje klamavá sdělení a vyvolává paniku a strach. „Sehnat lékaře ochotné nastoupit do takto vypjaté atmosféry se tak stává ještě složitější a vzniká začarovaný kruh,“ řekla.

Petr Lichtenberg namítá, že není možné dál přehlížet, co se s nemocnicí děje. „Stav, který tu vznikl v pěkně opravené nemocnici, mi přijde zoufalý. Pokládám to za manažerské selhání lidí, kteří to mají na starosti. Petici budou podepisovat občané. Nevím, jestli jsou politici tak otrlí, že to hodí do koše,“ řekl za petiční výbor Lichtenberg.

„Je to selhání představenstva, které problémy řešit neumí, anebo nechce. To nevíme,“ řekl Pilný, který chce předložit zastupitelstvu v pondělí návrh usnesení k vývoji v nemocnici.

Interny malých nemocnic mají potíže v celé zemi. Část lékařů odchází do soukromých ambulancí, kde je výrazně nižší zatížení. Internistů s obecnou kvalifikací v interně je navíc málo. Protože nemocnice v Pardubicích a Chrudimi jsou součástí stejné firmy, zdánlivě by si mohly navzájem pomáhat s personálními problémy. V praxi to ale podle mnoha signálů nefunguje.

Už rok a půl navíc není obsazena funkce oblastního ředitele nemocnic v Pardubicích a Chrudimi. Až v polovině července má nastoupit Jan Marounek, dosavadní ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví.