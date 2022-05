Špitály v Pardubicích a Chrudimi dostanou nového šéfa, kraj jeho jméno tají

Posledního prosince roku 2020, uprostřed pandemie, rezignoval oblastní ředitel Pardubické a Chrudimské nemocnice Miroslav Sirový. Náhradu za něj ve výběrovém řízení našla Nemocnice Pardubického kraje teprve nyní.

„Máme vybráno. Jméno si ještě nechám, i když smlouva je už podepsána. Nový ředitel pro západní část kraje bude nastupovat 15. července a média s ním budou seznámena,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Oblastní ředitel dvou nemocnic chyběl. Minimálně kvůli tomu, že Chrudimská nemocnice čelí vážným personálním problémům. Interní příjmová ambulance od loňského září musela omezit ústavní pohotovost, tento měsíc funguje vždy jen do dvaadvacáté hodiny. Nejsou internisté ochotní sloužit. Na konci března navíc skončil primář interny Tomáš Tomek.

Z nemocnice odchází primář David Kasal

Řízením oddělení je pověřen přednosta interní kliniky Pardubické nemocnice. To ale není jediný problém. Z Chrudimské nemocnice nyní odchází primář dětského oddělení David Kasal, který je od roku 2013 poslancem ANO a zároveň zastupitelem Chrudimi. „Podal výpověď, ale jednáme s ním, ještě to není stoprocentní,“ uvedla Matoušková.

Kasal uvedl, že se k tomu nemůže vyjadřovat. „V současné době jsem stále zaměstnancem nemocnice a zatím nemohu porušit vnitřní předpis ohledně komunikace v Nemocnici Pardubického kraje,“ napsal Kasal v SMS zprávě.

Na nedávném jednání zastupitelstva Chrudimi však řekl, že fúze pěti krajských nemocnic do jedné firmy v roce 2014 nepřinesla to, co krajští politici slibovali. Totiž vzájemnou pomoc v případě personálních problémů. To se podle něj dotýká i jeho oddělení.

Chrudimská nemocnice nyní potřebuje posílit dětské oddělení, ale naráží na stejný problém jako v případě interny. Dětští lékaři nejsou.

„Na řešení i tentokrát spolupracujeme jak s klíčovými zaměstnanci oddělení, tak garantem oboru a zároveň vedeme rozhovory s potenciálními kandidáty. Vzhledem k situaci na pracovním trhu, na němž patří dětští lékaři dlouhodobě mezi nejžádanější odbornosti, však jde o záležitost, která si vyžaduje určitý čas,“ uvedla tisková mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Dodala, že personální stabilizaci jednotlivých oddělení považuje nemocnice za jednoznačnou prioritu. „Pravidelně se účastníme veletrhů, pořádáme akce pro studenty a aktivně spolupracujeme s univerzitami a odbornými školami. Využíváme sociální sítě, komunikujeme v rámci odborných skupin a snažíme se jako všechna ostatní zdravotnická zařízení hledat nové personální zdroje,“ uvedla.

Potíže v Chrudimské nemocnici by měl podle Matouškové pomoci vyřešit nový ředitel. „Bude důležitý pro západní část kraje, která neměla svého ředitele dlouhou dobu, aby se stabilizoval personál a aby se stabilizovala druhá úroveň řízení managementu,“ řekla Matoušková.

Nemocnici Pardubického kraje řídí tři členové představenstva. Původně měla každá z pěti nemocnic svého ředitele, šéfové zastřešující společnosti ale v roce 2017 rozhodli, že stačí dva, jeden pro západní a druhý pro východní část kraje.

První ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice a bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková vydržela ve funkci dva a půl roku. V souvislosti s případem poškození zdraví novorozence odmítla v roce 2019 odvolat primáře dětského a novorozeneckého oddělení, a tak představenstvo odvolalo ji.

Pozdější kontrola ministerstva zdravotnictví dospěla k závěru, že Pardubická nemocnice v případu zásadně nepochybila. Nástupce Fraňkové Miroslav Sirový ve funkci vydržel jedenáct měsíců.