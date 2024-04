Nesmrtelným motorákům zvoní umíráček, miliardy navíc pomohou s obnovou

Přestárlé motorové vozy řady 810, které například Plzeňský kraj loni v prosinci definitivně poslal do depa, zatím stále v Pardubickém kraji slouží na lokálních tratích zejména na Českotřebovsku a Pardubicku. Kraj až dosud neměl peníze na to, aby tyto provozně levné pracanty nahradil nízkopodlažními, rychlejšími a pohodlnějšími vozy. To se nyní změní.

„Budeme mnohem více tlačit na obnovu jednotek, postupně by z tratí měly zmizet staré motoráky, takzvané 810, a Regionovy, postupně by měly být nahrazeny zánovními nebo novými vozy,“ uvedl hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK) v souvislosti s chystanou změnou rozdělení daní.

Ta by měla už příští rok podle něj přinést kraji miliardu a půl navíc. Na změně se předběžně dohodla Asociace krajů s ministerstvem financí. Pro region by to byly obrovské peníze. Vždyť podle schváleného rozpočtu na rok 2024 kraj počítá s příjmy ve výši něco přes pět a půl miliardy.

Investovat do modernizace souprav na železnici je jen jedna z mnoha možností, která ale v zastupitelstvu asi získá podporu. Výměnu vozů si totiž přál kraj už v roce v roce 2018 na začátku nové desetileté smlouvy s Českými drahami, ale neměl na to. Výměna souprav službu dopravců prodraží, do nákladů se totiž okamžitě promítnou odpisy.

Odpovědí na otázku, jak naložit s penězi navíc, je mnohem víc. A debata o tom bude pro politiky vítanou součástí kampaně před krajskými volbami letos na podzim.

Kraj potřebuje víc peněz na investice

„Ještě jsme se o tom nebavili, ale určitě nachystáme před krajskými volbami své návrhy,“ uvedl krajský zastupitel ANO Jan Procházka. Po velkých investicích do nemocnic v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí musí politici najít peníze pro Svitavskou nemocnici, jejíž lůžková část dělá ostudu. Investice si vyžádá více než miliardu korun. Stamiliony potřebuje i Pardubická nemocnice na obnovu starých pavilonů.

Vedle toho má řada řidičů sice subjektivní, ale zato velmi intenzivní pocit, že krajské silnice patří k nejhorším v zemi. „Peníze navíc by měly jít dílem do zdravotnictví a do silnic, zejména do dálničních přivaděčů,“ uvedl opoziční zastupitel Daniel Lebduška (Piráti). Jen přivaděč kolem Vysokého Mýta a Chocně by stál nejméně tři miliardy.

Netolický má zase představu, že kraj bude mnohem štědřejší vůči sportovním organizacím a bude dávat více na obnovu památek. „Tam se zatím držíme poměrně dost dole,“ uvedl Netolický. V plánech kraje je ale řada dalších akcí, na něž nebyly peníze. Třeba parkovací dům v areálu Pardubické nemocnice.

Asociace krajů se v polovině března dohodla na novém modelu přerozdělení daní, které by narovnalo nespravedlivé rozdíly mezi regiony, na něž vedle Pardubického kraje dopláceli i obyvatelé Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje.

Nová kritéria zohledňují počet obyvatel kraje, výměru území, délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen záchranné služby i počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích. Ministerstvo financí změnu podpoří tím, že krajům do příjmů zahrne čtyři miliardy, které dostávaly na opravy krajských silnic, a zároveň během tří let přidá postupně dalších šest miliard. Změnu ale musí ještě schválit parlament.

Hranaté motoráky v barvách Českých drah vyjely v Plzeňském kraji naposledy v prosinci 2023: