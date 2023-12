VIDEO: Hranatý motorák vyjel naposled, kraj teď budou brázdit noví dopravci

Místo Českých drah vyjede na tratě z Horažďovic přes Sušici do Klatov a dál do Domažlic společnost GW Train Regio. Klasické motoráky nahradí částečně nízkopodlažní stadlery. Ty nedrncají, protože mají vzduchové odpružení, jsou vybavené zásuvkami i wi-fi a mohou jezdit i vyšší rychlostí.

„Jezdily u města Friedrichshafen v Německu u Bodamského jezera. Když jsme je přivezli do České republiky, kromě repase technických věcí jsme kompletně zmodernizovali interiér vozů a exteriér dostal nátěr podle standardů Plzeňského kraje. Za tato vozidla se v 21. století nemusíme stydět,“ uvedl šéf GW Train Regio Peter Bosáček před měsícem při předváděcí jízdě. V Pošumaví budou dopravu zajišťovat pro kraj 15 let.

Vůbec poprvé v republice dojde v noci na sobotu k tomu, že si nový dopravce odkupuje od toho původního vlaky pořízené s dotací, kterými bude vozit cestující i na stejné lince. „Je to unikát, který vyzkoušíme jako první v republice,“ uvedl při podpisu smlouvy generální ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Arriva, která zvítězila v tendru na zajištění linky P1 Pňovany– Plzeň– Horažďovice předměstí na dalších 15 let, přebírá od Českých drah celkem devět klimatizovaných a částečně nízkopodlažních jednotek RegioPanter. Ty jezdí v barvách kraje pět let.

Pro Arrivu to jsou první elektrické vlaky, v posledních měsících se její lidé na této lince zaučovali od stávajících posádek ČD. „Přejímky jednotek jsme prováděli už v minulých týdnech, k fyzickému převzetí přejde v noci ze soboty na neděli. Teď na ně dáváme naše polepy, upravujeme i informační systém. Naše řady rozšířilo 40 nových pracovníků, jsou to strojvedoucí, průvodčí i pokladní,“ popsal ve čtvrtek aktuální situaci mluvčí Arrivy Jan Holub. Dopravce v pěti nádražích na trase otevírá své pokladny.

I když na regionální tratě nastupují dva noví dopravci, kteří začnou jezdit spoje objednávané krajem, cestující i u nich budou platit stejně jako dosud. „Běžný cestující by změnu dopravce kromě širších služeb neměl prakticky vůbec zaznamenat. Na všech tratích v Plzeňském kraji bude nadále platit tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Rozlučka s hranatým motorákem

Několik změn připravily i České dráhy. V pátek dopravce vyslal na trať mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi rozlučkový hranatý motorák vyzdobený dětskými obrázky a kapelou.

„Od nového jízdního řádu budou motorové vozy řady 810 v Plzeňském kraji sloužit pouze už jen jako provozní záloha. Na trati z Rokycan přes Mirošov do Nezvěstic je nahradí RegioNovy a do tří let pak jednotky RegioShark,“ uvedl Lukáš Kubát z Českých drah.

České dráhy od neděle nově zavádějí přímé vlaky mezi Bezdružicemi a Radnicemi, naopak končí přímé vlaky z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní. Cestující nově budou muset v Tachově přestupovat.

Mezi Plzní a Žihlí se podařilo upravit odpolední jízdní řád tak, že už krátce po sobě nepojedou rychlík a osobní vlak, po kterých následovala téměř dvouhodinová díra. Teď vlak pojede každou hodinu, jednou rychlík, podruhé osobní.

