Tři kilometry za 800 milionů. Silnice u Vysokého Mýta se výrazně prodražuje

Zástupcům Vysokého Mýta se letos v listopadu podařilo zaskočit ministra dopravy Martina Kupku (ODS) překvapivým prohlášením, že když kraj ani stát nepostaví obchvat směřující na Choceň, zaplatí si ho město samo. Mohou si gratulovat, že ministr na místě slíbil, že na akci stát společně s krajem peníze najde. V opačném případě by na stavbu padly dva celé rozpočty města.

Na bilanční tiskové konferenci krajské koalice totiž politici oznámili, že náklady na první část přivaděče kolem Vysokého Mýta mohou dosáhnout 800 milionů korun. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (SOCDEM/3PK) nový údaj vychází z projektové dokumentace. Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) doufá, že částka bude nakonec menší.

„Vychází to z dvaceti položek a předběžně nám říká, že to bude stát zhruba 800 milionů korun. Musíme začít peníze skládat dohromady, doufám, že to nakonec bude méně,“ uvedl Kortyš.

Stát se v roce 2017 rozhodl kraji věnovat 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů pro Orlickoústecko. Kraj je staví, ale na bezmála třináct kilometrů dlouhý přivaděč, který bude tvořit obchvat Vysokého Mýta a Chocně, už nezbylo.

Přispěje i stát

Zástupci kraje, státu a města se letos v listopadu dohodli, že první etapu, a to 2 840 metrů kolem Vysokého Mýta, zaplatí společně. Město je ochotno mluvit o částce kolem deseti milionů korun, zbytek by mohl stát a kraj uhradit rovným dílem.

„Tento úsek není z hlediska majetkoprávních vztahů v území z našeho pohledu problematický. Pokud by stát pomohl v první fázi s touto etapou, určitě se výrazně přiblíží realizaci,“ sdělil v listopadu hejtman Martin Netolický.

Pokud by cena tříkilometrové silnice atakovala hranici 800 milionů korun, bylo by to v případě krajské komunikace extrémně vysoké číslo. Pár srovnání: Letos dokončená stavba obdobně dlouhého obchvatu Kojic stála kraj 265 milionů korun. Obchvat Svitav s délkou 9,5 kilometru byl vysoutěžen za 787 milionů. A když Ředitelství silnic a dálnic hledalo dodavatele stavby dálnice na úseku Ostrov – Vysoké Mýto, nejnižší nabídka byla za 1,424 miliardy korun bez daně, náklady na jeden kilometr při délce 6,4 kilometru vycházejí dokonce příznivěji.

Nová silnice II/312 bude mít dva pruhy a bude vycházet z kruhového objezdu u nové dálnice před Vysokým Mýtem. Trať Choceň – Litomyšl a řeku Loučnou překoná 346 metrů dlouhým mostem a pravostranným obloukem mine Bučkův kopec, mimoúrovňově mine okresní silnici do Slatiny a připojí se na stávající silnici II/357.

Od počátku kraj, respektive jeho Správa a údržba silnic při stanovení vhodné trasy přivaděče u Vysokého Mýta vycházela z technické studie, vyhledávací studie a ze studie proveditelnosti. V seznamu zveřejněných podkladů chybí ekonomické posouzení záměru, které zhodnotí efektivitu trasy tak, jak to u každého většího záměru dělá Ředitelství silnic a dálnic či Správa železnic. Taková studie má zabránit tomu, aby náklady na výstavbu byly vyšší než přínos, který to nakonec zajistí.

V případě úseku přivaděče u Chocně kraj volil mezi dvěma variantami a nakonec vybral tu, kterou preferuje Choceň. U Vysokého Mýta na výběr úplně jiná varianta přivaděče nebyla, byť teď se při pohledu na náklady zdá, že se hledat mohla. Za úvahu stálo například spojení dálnice a Chocně přímo kolem obce Slatina podél železniční tratě.