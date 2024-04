Pardubický most Červeňák jen stěží unese sám sebe, oprava by byla drahá

V bývalém vojenském prostoru nedaleko centra Pardubic zůstaly po ženistech dva velké mosty přes Chrudimku. Zeleňák, který město už opravilo a lidé přes něj normálně chodí, a Červeňák. Most, který dal jméno celé oblasti, je na tom podstatně hůře. Podle posudku, který má radnice k dispozici, je vlastně zázrak, že ještě nespadl do řeky.

„Odborníci spočítali, že most nedokáže ve smyslu platných norem spolehlivě přenést ani vlastní tíhu, a tedy nemá kapacity pro další vytížení chodci nebo vozidly,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.

Městský posudek na most však rozporují aktivisté, kteří se zapojili do plánů na obnovu někdejšího místa pro výcvik vojáků. Ti nechtějí ani slyšet o tom, že by se most měl demolovat.

„Hrozí likvidace mostu, tomu chceme zabránit. Hodláme vést kampaň, boj, aby se most zachránil. Jsou reálné úvahy, že bude demolován. My se domníváme, že jde zachránit. Považujeme to za technickou a městskou památku,“ řekl ČTK Miroslav Seiner z Iniciativy Přírodní park Červeňák.

Most je zavřený od prosince 2018

Most měl kdysi červenou barvu, odtud jeho název i pojmenování celé oblasti, která slouží jako místo pro vycházky. Most je zavřený na popud statiků od prosince 2018.

Na mostě zpočátku byly betonové zábrany s pletivem, lidé je časem odsunuli a dál po mostě chodili. Na podzim loňského roku město na obou stranách mostu dalo vysoké zátarasy, které už není prakticky možné přelézt. Důvodem byl další posudek odborníků. Diagnostika starého mostu ukázala, že především středové pole Červeňáku je ve velmi špatném stavu.

„Oprava středního pole mostu oproti výměně středního pole je nevhodná hned z několika důvodů,“ uvedl náměstek Hrabal a na prvním místě jmenoval poměr mezi cenou opravy a získanou přidanou hodnotou investice, tedy životnosti mostu.

Konstrukce pochází z roku 1885. Krajní pole jsou lokálně oslabená korozí, prostřední a nejdelší pole je značně zrezlé daleko více. Některé plechy jsou přerezlé, dá se do nich snadno udělat otvor. Most může podle posudku kdykoliv spadnout do Chrudimky, protože středové pole má nulovou nosnost. „Problém by mohl nastat i při sněžení, sněhovou pokrývku by střed mostu nemusel unést,“ uvedl v posudku odborník.

S jeho vyjádřením zástupci iniciativy nesouhlasí. „Most byl posuzován tak, aby po něm mohla jezdit těžká auta, což nikdo nechce. Má být jen pro pěší a cyklisty. Město takový posudek s pěší trasou nikdy nenechalo udělat. Vyzýváme ho v dopise, aby se tomu věnovalo,“ řekl Seiner.

Odborník Jaroslav Svoboda, který pro iniciativu připravil návrh pro město, řekl, že most je možné zachránit i zprovoznit. Pokud by se zbavil těžké mostovky a dláždění, výrazně se mu odlehčí. „Na nýtované konstrukci se po opravě může umístit lehká mostovka, podobně jako na Zeleňáku,“ řekl Svoboda. Zeleňák je most, který radnice v roce 2020 opravila a klene se přes Chrudimku ve stejné oblasti, jen o kousek dál po proudu.

Náměstek primátora Jan Hrabal doplnil, že se bude podnětem dále zabývat. „Bohužel posudek města, který zpracovala společnost MDS Projekt, stanovil zatížitelnost mostu na nula tun. Se zástupci iniciativy jsem v kontaktu a požádal jsem je o podrobnější podklady, abych je mohl nechat prověřit,“ uvedl náměstek.

Město má s lokalitou plány, most Červeňák v nich není. V příštím roce chce začít oblast revitalizovat, plány budou zastupitelé schvalovat na nejbližším jednání. Území dřív patřilo armádě, do roku 1994 tam bylo cvičiště ženijního vojska. Místem protéká řeka Chrudimka a oblast kolem je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy.