Změňte 18 let stará pravidla, žádají hejtmani vládu o více peněz pro kraje

„Lze hovořit o významném posunu, jak by se to mělo realizovat. Nová kritéria, která byla představena, jsou lepší a reagují na regionální disparity. Je otázka, jestli by do něj mělo jít více peněz,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Nyní každý kraj dostává přesně danou částku stanovenou podle koeficientu z roku 2005. Hejtmani by ale uvítali, aby rozdělení zahrnovalo šest kritérií: počet obyvatel kraje, výměru území kraje, délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen záchranky a počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích.

„Stát pracuje s menším rozpočtem. Znamenalo by to, že stát si půjčí peníze a dá je těm, kteří nedělají věci na dluh. Jedná se zhruba o šest miliard, které by pomohly, aby bylo rozdělování spravedlivější,“ uvedl Bartoš v narážce na fakt, že stát hospodaří schodkově, ale kraje s přebytky.

Dodal, že s vynaložením takových prostředků stát zatím nepočítá. Vláda se ale změně kritérií podle Bartoše nebrání. „Jde o to, aby nikdo netratil. Jako hejtman nelze přijít na jednání a odejít s menším rozpočtem,“ připustil Bartoš.

Kraje chtějí i větší poměr z daní

Kabinet tvrdí, že je připraven změnu v určení daní udělat, ale je třeba, aby na ní byla shoda mezi kraji. „Před dvěma měsíci se nenašla,“ řekl v listopadu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V současné době získávají kraje podíl na sdílených daních 9,7 procenta, loni dostaly 94 miliard korun. V rámci konsolidačního balíčku navrhovaného vládou by měl tento poměr klesnout až k 9,3 procentům.

Hejtmani Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Středočeského a Zlínského kraje požadují vzhledem k ekonomické situaci jeho nárůst na 10,7 procenta. Regiony by také stály o změnu systému rozdělování daní.

„Nebráním se změně rozpočtového určení daní krajů, ale jen pokud se na takové změně všechny kraje mezi sebou dohodnou a zároveň pokud by taková změna byla rozpočtově neutrální ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Takové podmínky ale nebyly naplněny,“ vzkázal už dříve hejtmanstvím ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Změny rozpočtového určení daní mohly platit od roku 2025 či 2026. Mezi sdílené daně patří DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Na kraje od roku 2021 připadá 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob.