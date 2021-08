Opravený přeloučský most začne sloužit řidičům v září

„Práce pokračují podle naplánovaného harmonogramu, a proto předpokládáme otevření mostu 1. září,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Na mostě pracuje v závislosti na probíhajících technologických postupech 35 až 40 lidí. Dělníci dělají jak na mostě, paralelně i na zavěšeném lešení pod ním. Stavebníci obklopují most ze všech stran.

To je také zřejmě jediná potíž, která stavební dělníky provází – zkoordinovat velké množství prací a technologií v omezeném prostoru relativně úzkého mostu.

„Nyní provádíme bednění železobetonových zábradlí. Průběžně už na mostě pokládáme obrubníky. Na jedné části mostu už je položený i litý asfalt. V dalších polích mostů se pokládá izolace. Práce jdou postupně, jak bylo plánováno,“ řekl výrobní manažer stavební firmy OHL ŽS Milan Matějíček.

V posledním měsíci prací musí ještě stavební dělníci dotáhnout izolační práce, položit litý asfalt, dokončit obrubníky a chodníky.

„Pokračovat budeme betonáží železobetonového zábradlí a pokládkou živičných vrstev. Poté bude následovat uložení přeložek inženýrských sítí do chodníků a dokončovací práce,“ popsal Matějíček, který má stavbu na starosti.

Otevření mostu netrpělivě očekávají také lidé v Přelouči, kde uzavření důležité spojky přes Labe zahustilo už tak poměrně silnou dopravu.

„Mám zprávy od šéfa stavebního odboru, že je most kvalitně opravený a firma dodrží plánované otevření, jak se zavázala,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Řidiči ještě více jezdí centrem města. Most podle jednoho z posledních měření využívalo za 24 hodin pět tisíc aut. „Opravený most opět přijme část dopravy a silnici první třídy, která jde centrem města, se uleví,“ věří Burešová.

Přeloučský most je navíc technickou památkou, a tak si své řekli k opravám i památkáři. „Spolupráce s nimi fungovala v tomto případě velice dobře a v konstruktivním duchu, za což bych chtěl všem poděkovat. Jsem přesvědčený, že i my jsme k rekonstrukci tohoto památkově chráněného mostu přistoupili s maximálním respektem,“ řekl krajský radní Kortyš.

Opravu mostu nijak neohrožovala ani na dně Labe ležící munice, kterou zde zanechali na konci války nacisté a jež se nachází v blízkosti malé vodní elektrárny, kterou spravuje firma ČEZ.

„Práce pod hladinou nejsou součástí tohoto projektu, tudíž jsme nemuseli uvedenou skutečnost zohledňovat,“ uvedla tisková mluvčí společnosti OHL ŽS Iva Šašinková.

Příští rok se oprav dočká další pacient – most Pavla Wonky v Pardubicích. Klíčový most potřebuje vyměnit tzv. deviátor, který přenáší napětí mezi mostní konstrukcí a ocelovými lany. Vysokopevnostních lan je na mostě dvaačtyřicet, některé volají po rekonstrukci.

„Expertní tým za podmínky monitoringu zbytkového napětí lan jeho provozní užívání umožní,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

A v pořadí čeká netrpělivě i další most přes Labe, a sice ten v Řečanech nad Labem. Most, který přivádí návštěvníky ke kladrubskému hřebčínu, památce UNESCO, by se mohl začít opravovat v roce 2022, spíše však na něj přijde řada o rok později, pokud to tedy stařičký zchátralý most v Řečanech nad Labem vydrží.