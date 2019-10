Lávka v Polabinách potřebuje opravit, bude přivázána k vedlejšímu mostu

„Zatím ji zabezpečíme tak, aby po ní mohli dál chodit lidé,“ řekl na čtvrtečním zastupitelstvu města náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Město zjistilo havarijní stav lávky při prohlídce mostu, jehož rekonstrukci připravuje.

„Nakonec jsem se domluvili, že provedeme opatření a lávka bude připásána k mostu, aby vydržela do konce června. Opravy proběhnou v červenci a srpnu, kdy není tak velká autobusová doprava,“ řekl Kvaš.

Odborník podle Kvaše uvedl, že poškození je vážné a navrhl lávku na dva měsíce zavřít. „Přes most ale vede trolejové vedení, které by stavební firma musela na čas sundat, což by způsobilo problémy v MHD,“ dodal Kvaš.

Lávka vedle silničního mostu vznikla v 70. letech. Na přelomu milénia ji město zbouralo a postavilo novou, která teď potřebuje generální opravu. Není přitom jediná, v půlce října došlo také k uzavírce mostu mezi Svítkovem a Rosicemi.