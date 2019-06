Pardubice čeká dopravní peklo, v pondělí začne opravou silnice na Přelouč

Silnice bude po většinu času průjezdná v obou směrech, ale provoz budou kyvadlově řídit stavbaři. Od 13. do 22. července a od 3. do 12. srpna tam bude platit částečná uzavírka a provoz povolen pouze vozům jedoucím od Pardubic směrem na Přelouč.

„Osobní a autobusová doprava od Přelouče bude ze Starých Čívic vedena po objízdné trase Starý Mateřov, Dubany, Třebosice, Staré Jesenčany, Dražkovice a zpět na silnici I/2. Nákladní automobily budou úsek objíždět přes Rozhovice, Bylany, Chrudim, Mikulovice a Dražkovice,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Uzavření silnice I/2 nejvíce dopadne na obyvatele šesté městské části ve Svítkově, Popkovicích nebo ve Starých Čívicích. „Pokračuje už před časem započatá oprava celého úseku silnice z Přelouče až po nadjezd Paramo. Je to nepříjemné, ale udělat se to musí, silnice byla rozbitá,“ uvedl starosta šesté městské části Petr Králíček s tím, že i jeho úřad se na potíže chystá.

Jasné totiž je, že se výrazně zvýší zájem o průjezd úzkým jednosměrným mostem mezi Svítkovem a Rosicemi nad Labem.

„Už jsme se domluvili, že prodloužíme interval zelené směrem do Rosic. Opačně to dělat nebudeme. Odpoledne, kdy se většina lidí vrací, si to holt řidiči budou muset vystát,“ dodal Králíček s tím, že alespoň na konci června skončí oprava Srnojedské ulice, po které se jede od zmíněného mostu směrem ke Zlaté přilbě nebo právě do Srnojed.

„Bylo tam potřeba vyměnit povrch a také tamní mostek byl ve špatném stavu,“ dodal Králíček.

Nejlepší řešení? Žádná objížďka, ale kolo

Pro řidiče jedoucí do Pardubic od západu samozřejmě neexistuje žádné jednoduché řešení, jak se kolonám vyhnout. Pokud tedy nepřesedlají na kolo a nevyužijí pohodlnou cyklostezku, vedoucí až do centra Pardubic.

Nejbližší most přes Labe ve Valech je uzavřen, takže kdo si chce usnadnit cestu přes Lázně Bohdaneč, musí jet přes most v Přelouči. A jako by to nestačilo, při příjezdu od Lázní Bohdaneč nelze v Pardubicích sjet na čtyřproudovku I/37.

Ani navržená objízdná trasa nenabízí žádný komfort. Jednak vede po okresních cestách a navíc posílá řidiče na křižovatku u Parama, kde jsou ve špičkách také pravidelné dopravní zácpy.

Pardubice čeká během prázdnin i další dopravní omezení.

V úterý 25. června začnou stavební práce na křižovatce ulic Poděbradská a Kosmonautů. Do 23. srpna tam má vzniknout nová kruhová křižovatka. Po dobu stavby bude uzavřena ulici Kosmonautů, objízdná trasa povede ulicemi Jiřího Potůčka, Bohdanečská zpět na Poděbradskou. Poděbradská ulice bude, byť s dopravními omezeními, průjezdná.

Od začátku července do 15. listopadu bude kvůli uzavírce mostu u Pohránovského rybníka neprůjezdná silnice III/3239 mezi Doubravicemi a Hrádkem. Objížďka bude v obou směrech vedena přes Semtín a Lázně Bohdaneč.