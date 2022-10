ANALÝZA: Jednoznačným vítězem v pardubické koalici je Rychtecký a Živný

Nikdy se koalice v krajském městě neopírala o většinu jednoho jediného hlasu. ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice totiž disponují 20 hlasy v zastupitelstvu, které má 39 členů.

ANO

Hnutí jasně vyhrálo a od první minuty vyjednávání bylo patrné, že bez něj smysluplnou koalici udělat nepůjde. Zpočátku se zdálo, že jeho lídr primátor Jan Nadrchal bude chtít, aby do koalice šlo i druhé SPOLU, ale tento plán se začal velmi rychle bortit.

Podle „anařů“ kvůli přemrštěným požadavkům zástupců ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nadrchalovi a spol. hodně pomohlo, že byli už před volbami domluveni na spolupráci se Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého. Dvojblok byl natolik silný, že se k němu logicky a velmi rychle přimklo i sdružení Společně pro Pardubice a vlastně bylo hotovo. Z venku se zdá, že zástupci ANO udělali chybu, když se od mnohem menších partnerů nechali tlačit do situace, aby vznikla koalice jen tří stran s minimální většinou.

Právě na to může koalice doplatit, a to z více důvodů. Jedním z hlavních je ten, že kromě Rychteckého jsou ostatní tři náměstci primátora nováčky a hned první zasedání zastupitelstva ukázalo, že minimálně Jiřina Klčová z ANO a René Živný ze Společně pro Pardubice budou čelit souvislému tlaku opozice.

A jejich první reakce neukazovaly na to, že by měli dost munice na účinnou obranu. Navíc koalice v této sestavě těžko bude moci schvalovat kontroverzní body. Spíše z radních budou údržbáři a plátci energií. Na více nebude síla a asi ani peníze. ANO může být ovšem spokojeno s tím, že vedle primátora má také dva náměstky a další dva radní.

SPOLU

Ve volbách druhé místo, ve vyjednávání poslední. Hlavně v ODS nyní panuje rozčarování. Tedy u většiny členů. Takový Karel Haas s bombardováním ANO z opozice problém nemá. Ostatní, kteří si zvykli na místa ve vedení městských firem, se už na to dívají jinak.

Přitom těsně po volbách se zdálo, že nic nebrání pokračování koalice na půdorysu, který fungoval poslední roky. Atmosféra v Modrém domě během sčítání ukazovala na to, že vše bude velmi rychlé a že se SPOLU domluví s ANO. Babišovce ovšem naštval požadavek lídra koalice Jana Mazucha na pět radních a příběh se začal komplikovat. Toho si však vyjednávací tým SPOLU nevšímal a místo toho, aby třeba začal budovat blok proti dvojici ANO + Žijeme Pardubice, stále spoléhal, že mu partneři ustoupí.

Jasné je, že politici, jako jsou Karel Haas a Petr Klimpl z ODS či lidovec Vít Ulrych, budou z opozice nepříjemní a budou radní kontrolovat. Pokud SPOLU vydrží čtyři roky dělat poctivou opoziční práci a za čtyři roky vyberou toho správného lídra, budou mít šanci vrátit se na radnici předním vchodem.

Žijeme Pardubice

Jednoznačný vítěz vyjednávání. Jakub Rychtecký za pouhé čtyři mandáty získal post prvního náměstka pro sebe a dva radní k tomu. Navíc bude mít v gesci rozpočet a finance, takže se stane nejvlivnějším politikem na radnici. A vzhledem k tomu, že náměstkuje už osm let, může svými výkony lehce zastínit i kolegy z ANO.

Po klinické smrti, kterou jeho ČSSD prožívá, se jedná o majstrštyk, který Rychteckého může na dlouhé roky usadit v čele magistrátu. Přitom jeho taktika byla prostince jednoduchá: co nejdříve a co nejpevněji se připoutat k ANO, zajistit si místo náměstka primátora a čekat, co z toho bude dál.

Během volebního období bude jistě Rychtecký patřit k nejvýraznějším postavám na radnici. Zajímavější bude možná sledovat další dva radní za Žijeme Pardubice. Exprimátorka Štěpánka Fraňková po svém konci v roce 2014 patřila mezi nejostřejší kritiky hnutí ANO a bývalého primátora Martina Charváta. Teď s ním bude sedět v radě města. Navíc je na rozdíl od Rychteckého pravicově smýšlející, což může vyvolávat pnutí.

U druhého radního, bývalého skvělého hokejisty Otakara Janeckého, je na místě třeba otázka, zda za čtyři roky v zastupitelstvu vůbec promluví. On totiž odcházel po první zkušenosti z radnice znechucený a o politice už nechtěl slyšet. A ani další hokejová legenda Vladimír Martinec, který byl v zastupitelstvu poslední roky, žádné názory nikdy veřejně neprezentoval.

Společně pro Pardubice

Lídr uskupení lokálních stran René Živný už před volbami uvedl, že pokud skončí v opozici, bude naštvaný a řekne si, že je blbec. Této sebekritiky je tedy ušetřen. Ačkoliv na počátku jednání se zdálo, že Společně nikdo nepotřebuje, atmosféra se rychle změnila. Po neúspěchu na půdě SPOLU se totiž Živný rychle zorientoval a našel přístav v náručí ANO.

Během týdne byl podepsán trojblok, který měl většinu v zastupitelstvu. Od té chvíle probíhalo jednání se SPOLU už z pozice síly a bylo evidentní, že domluva nebude možná. A asi se nedá pochybovat o tom, že právě na tom měl Živný eminentní zájem. Kdyby totiž do koalice přibyli dnes už bývalí náměstci za ODS, na něj by už placené místo nezbylo.

Živný však společně s kolegou Františkem Brendlem dostali v nové radě na starost možná vůbec nejtěžší úkol pro následující čtyři roky - dotažení nového územního plánu města. A první střet s opozicí ukázal, že minimálně Živný nejde do akce po dobré přípravě. Opozice si ho evidentně vybrala jako nejslabší „kus“ nové koalice a bude ho tvrdě ostřelovat. Bývalého krajského radního, který je zároveň šéfem krajské organizace fotbalového svazu, tak nečeká lehká práce.

Pirátská strana

Piráti byli po volbách zklamaní, byť jejich 10 procent v kontextu celostátní politiky není úplně špatný výsledek. Ovšem proto, že se otře vymezují proti ANO, byla jednání o koalici vlastně bez nich. Sice navrhli utvoření pravicového bloku proti babišovcům a křeslo primátora pro lídra SPOLU Mazucha, ale udělali to až v době, kdy byl Živný v chomoutu jinde, a tak projekt vlastně neměl šanci. Od Pirátů se dá čekat odpracovaná opoziční politika.

SPD

Strana se poprvé dostala na radnici. Od začátku z ostatních stran zaznívaly hlasy, že s kolegy Tomia Okamury nikdo spolupracovat nechce a nebude. Že to tak zřejmě nebylo, ukázalo první zastupitelstvo, na kterém koalice v některých tajných volbách získala více než svých 20 hlasů.

Podle atmosféry v sále se dalo odhadnout, že získala hlasy právě od SPD. Ostatně lídr strany a bývalý radní města za ČSSD Vítězslav Novohradský má pověst zákulisního hráče a spíše než plamenné řeči na plénu lze od něj očekávat kroky za oponou. Pokud koalice někde může hledat podporu, tak právě u SPD. Byť tento plán může do jisté míry komplikovat velmi napjatý osobní vztah mezi Novohradským a Rychteckým.

Naše Pardubice

Sdružení Filipa Sedláka bylo největším překvapením voleb. Dlouho se s jeho třemi zastupiteli nikdo nebavil, později alespoň formálně to udělal Nadrchal s kolegy. Skutečná nabídka na koaliční spolupráci ale na stole nebyla a to bylo pro Sedláka vlastně dobře. V prvním volebním období na magistrátu se může rozkoukat a také pokračovat v pro radní až otravně detailní kritice.