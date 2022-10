O nás bez nás, na pardubických obvodech se obcházeli vítězové voleb

Jsou místa v Pardubicích, kde o pokračování stávajícího starosty nebylo pochyb už v půlce sčítání hlasů. Jedním z nich jsou rozhodně Polabiny. Ve druhém městském obvodě potvrdil Radek Hejný kandidující za ANO svou dominanci a nikoho nenechal na pochybách, že svou židli nenechá k dispozici. Jeho kandidátka totiž brala hned 43,46 procent všech hlasů.

„Udělali jsme širokou koalici, z pěti stran jsou čtyři zastoupené v radě. Aspoň za mě jsme na obvodě měli vždycky co nejširší koalici, přijde mi to pro řízení obvodu vhodnější, všichni jsou do rozhodování zapojeni,“ řekl Hejný s tím, že v patnáctičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 13 zastupitelů.

„Pozice neuvolněného místostarosty připadá SPOLU. Jediná uvolněná funkce je starosta,“ dodal Hejný.

A vlastně zmínil jeden paradox. Jedině v Polabinách se totiž koalice SPOLU dostala do rady. Sice například drtivě vyhrála ve čtvrtém obvodě Pardubičky, ale ostatní ji obešli. Vznikla totiž koalice na půdorysu té na velké radnici – tedy ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice.

„Ve férovém čelním souboji s politickými soupeři jsme o třídu vyhráli. V zákulisí se však jedná o nás bez nás. Možná dostaneme K. O. a budeme odsunuti do opozice,“ napsal už den po volbách na svůj Facebook poslanec a pardubický zastupitel za ODS Karel Haas s tím, že kandidátka SPOLU dostala téměř 37 procent hlasů. Ovšem starostou bude nakonec Jan Procházka z hnutí ANO, které skončilo s výrazným odstupem druhé.

Vítěz zplakal nad výdělkem také v sedmém městském obvodě. Na rosické radnici totiž končí dlouholetý starosta Vítězslav Čapek ze sdružení Pardubice pro lidi. Jeho strana dostala více než 33 procent hlasů a on osobně 831 křížků.

„Lidé chtěli změnu, tak jsme ji udělali,“ uvedl budoucí starosta obvodu Jan Rejda kandidující za Pardubáky a Sdružení pro Pardubice. Tedy za koaliční partnery Pardubice pro lidi ve volbách na velkou radnici.

„Není to fér, ale taková je politika. Pan Čapek doplatil na to, že se chová až příliš slušně,“ uvedl zakladatel strany Pardubice pro lidi a starosta Svítkova Petr Králíček, který v šestém obvodě vyhrál a pozici si udrží. Musí však počkat, až soud rozhodne o námitce proti platnosti voleb.

„Snad to bude jen formalita,“ uvedl Králíček. Za zmínku v Rosicích stojí i to, že Rejdova koalice skončila na pásce až čtvrtá se ziskem patnácti a půl procenta hlasů. Sám Rejda pak bral 374 hlasů. „Kopírujeme vlastně koalici na velké radnici,“ dodal Rejda s tím, že ho podpoří politici z ANO a Žijeme Pardubice.

O něco lehčí vyjednávací pozici měl na Dukle jeho jmenovec Jiří Rejda z ANO. Ten totiž se svým týmem obhájil výhru v pátém obvodě a poměrně v klidu si dohodl koalici a křeslo starosty pro sebe.

Druhé SPOLU, které vedl do voleb bývalý radní města a také starosta Dukly Jaroslav Kňava z ODS, muselo odejít do opozice společně se třetími Piráty. „Bylo to rozhodnuto velmi rychle, vlastně se s námi nikdo ani moc nebavil,“ uvedl Petr Netolický, který byl na kandidátce za Kňavou.

Chvilku vypadala poměrně dramaticky situace ve třetím obvodě Dubina, kde se František Brendl pokusil obejít současného a také budoucího starostu Vítězslava Štěpánka z ODS. Ten se však nakonec přimkl k ANO a post si udržel.

„Mrzelo mne, že se nám starosta ani neozval, nikdo s námi nejednal. Takhle se politika dělat nemá, zvláště když jsme pana Štěpánka v minulosti podrželi,“ řekl k tomu František Brendl, který bude radním na magistrátě za Společně pro Pardubice.

V prvním městském obvodě by pak měl být starostou Filip Šťastný z ANO, které při vyjednávání podrželi hlavně politici z ODS.