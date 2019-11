OBRAZEM: Živý řetěz i favorit VB. Listopad 1989 na neokoukaných snímcích

14:19 , aktualizováno 14:19

Atmosféru sametové revoluce před 30 lety přibližuje řada výstav s dobovými snímky. Jedna z nich se skrze méně známé fotografie té doby představila třeba na pardubické univerzitě nebo na velkoplošných panelech na třídě Míru.

Atmosféra sametové revoluce vtáhla do dění tisícovky lidí. Kromě generální stávky se zapojily také do akce s názvem Řetěz lidských rukou. Cílem bylo propojit Hradec Králové s Pardubicemi. To se sice nakonec nepovedlo, ale happeningu se zúčastnilo zhruba 8 tisíc lidí. | foto: Radan Duchoň