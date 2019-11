Bývalí primátoři Pardubic čekali po roce 1989 lepší vývoj země

Co bývalí primátoři Pardubic dělají dnes? Většina z nich se po odchodu z funkce vrátila ke svým předchozím profesím, někteří jsou již v důchodu.

Libor Slezák se vrátil k výzkumu radiolokace, přešel jen z Ústavu pro výzkum radiotechniky do společnosti ERA Pardubice. Stavební inženýr Jaroslav Deml zamířil zpět do firmy Domec, Štěpánka Fraňková pracovala až do poloviny října jako ředitelka chrudimské a pardubické nemocnice, po kauze s poškozeným zdravím novorozence byla odvolána. První primátor města lékař Zdeněk Stránský, jehož se ČTK nepodařilo kontaktovat, se po roce 1993 dál věnoval medicíně. Jiří Stříteský (ODS), který řídil Pardubice dvě volební období a zemřel letos v březnu, po roce 2006 pracoval ve své obchodně-poradenské firmě. Pouze Hana Demlová zůstala v politice jako náměstkyně primátora, působila na ministerstvu obrany, v KDU-ČSL či ve sboru poradců Úřadu vlády.