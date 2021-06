Pardubické koupaliště kvůli rekonstrukci přijde o sezonu, nejspíš tu příští

Od poslední velké opravy uteklo už více než dvacet let. A na stavu plovárny je to vidět.



Už nestačí jen drobné záplaty a menší rekonstrukce. Na řadě je generálka, která však bude mít jednu zásadní nevýhodu – potrvá tak dlouho, že bazén bude zavřený i přes jedny letní prázdniny.



„Navrhli jsme areál celou jednu sezonu uzavřít, aby mohly probíhat práce od jara přes léto, podzim a zimu s tím, že by se otvíralo někdy na jaře po dokončení přípravných prací. Provozovatel nám toto řešení potvrdil,“ řekl na posledním jednání zastupitelů primátor Martin Charvát z ANO.

Podle něj by další podrobnosti a přesný termín rekonstrukce měly být známy na podzim, poté bude nutné na opravy najít peníze. A těch nebude potřeba právě málo.



V prvních odhadech se zatím mluví o zhruba 60 milionech korun. Ovšem dá se počítat s tím, že nakonec to bude jako ostatně u téměř všech veřejných investic o něco více.

„Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů. Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože už se vyplatí při větší rekonstrukci bazénů opravit i další věci. Takže dnes se tady bavíme o částce přes 60 milionů,“ odhadoval už loni v létě primátor Charvát.

Rekonstrukce však nezamezí všem aktivitám v areálu. Dá se říct, že chybět bude jen voda v bazénech a atrakce na ni navázané. Ostatní služby rozlehlého areálu by měly fungovat i při probíhajících pracích.

„Dokážeme vymezit pro stavbu prostor tak, aby mohl fungovat autokemp, občerstvení a plážový volejbal,“ řekl ČTK provozovatel areálu Petr Ministr. Předběžně počítá s tím, že by opravy začaly příští rok.

Odpadávající dlaždičky nahradí nerezová vana

Po dvou desítkách let je koupaliště značně sešlé. V bazénech odpadávají dlaždičky, které je nutné každoročně opravovat. Město ze čtyř variant rekonstrukce vybralo jako nejvýhodnější tu, při níž se do bazénu vloží nerezová vana, jejíž stěny jsou uvnitř pokryté světlemodrou fólií. V horní části s přelivovou hranou a výše zůstane keramické obložení. „Je to komplexní systémové řešení,“ uvedl Martin Charvát.

Pardubice si nyní nechávají zpracovat projektovou dokumentaci, hotová by měla být v létě. Ta by nemusela být nějak dramaticky složitá. Podle Petra Ministra má totiž koupaliště stále vše potřebné. Problém je tak hlavně v únavě všech materiálů než třeba v zastaralosti areálu.

„Máme tobogany, máme vířivky, máme další atrakce. Nic moc nového vymyslet ani nejde. Oprava, která skončila v roce 2000, se povedla a dá se říct, že byla nadčasová. Není tak důvod shánět třeba nové vodní atrakce,“ uvedl před časem Petr Ministr s tím, že menší opravy se pak na koupališti dělaly v letech 2004 a 2005, kdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a dala tam fólii.

Petr Ministr se stará o koupaliště se svou ženou Ludmilou. Ta je přitom i radní města zvolená za Koalici pro Pardubice. Zástupci opozice tak poukazovali, že bude při hlasování o investici ve střetu zájmů.

„Podle zákona musí každý radní před bodem, který se ho týká, říct, že je ve střetu zájmů, a pak o něm nebude hlasovat. Osobně v tom nevidím žádný větší problém,“ komentoval okolnost primátor Martin Charvát.

To lídr opozičních Pardubáků František Brendl po posledních komunálních volbách upozorňoval, že složení rady se dostalo už za běžný rámec fungování na relativně malém městě, kde logicky tu a tam ke střetu zájmů u politiků dochází.

„Myslím si, že tato rada překonala všechny možné rekordy, co se týče střetu zájmů. Asi nejvíce to bouchá do očí u Tomáše Pelikána, který je šéfem dopravního podniku, ale zároveň je v radě města, která je valnou hromadou společnosti,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Areál Cihelna má rozlohu více než čtyř hektarů. Rozloha vodní plochy koupaliště je 3 500 metrů čtverečních. Podle doporučení ministerstva zdravotnictví má okamžitou návštěvnost až 4 000 lidí.