Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká oprava za šedesát milionů

Je to přesně 20 let, kdy se otevíralo kompletně opravené koupaliště Cihelna. Tehdy za rekonstrukci radnice zaplatila zhruba 70 milionů a práce se o rok zdržely oproti původním odhadům.

„Firma ČCHM získala v opakovaném řízení stejný počet bodů jako hradecké Vodohospodářské stavby, rada však dala přednost místní firmě. Stavba, která již měla být dávno rozjeta, se tak zpozdí o jeden rok. Koupaliště bude opraveno v červnu roku 2000,“ uvedl tehdejší primátor Jiří Stříteský v roce 1999.

Od té doby se nic zásadního na městském koupališti, které dlouhé roky provozuje Petr a Ludmila Ministrovi, nezměnilo. „Děláme běžnou údržbu, menší opravy. Tedy přesně to, co nám stanovuje smlouva s městem,“ uvedl Petr Ministr.

Jenže podle něj v poslední době drobných nedorazů už přibylo tolik, že nebude dál možné je jen tak „flikovat“, ale bude nutné sáhnout k větší rekonstrukci. A ta už půjde za městem.

„Měli jsme na výběr čtyři varianty oprav, včetně výměny obložení bazénů za nerezové vany. Za pomoci odborníků i provozovatele jsme nakonec vybrali variantu D, což je vložení nerezových stěn opatřených povlakem PVC v kombinaci s bazénovou fólií na dně. Je to komplexní systémové řešení,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas primátor Pardubic Martin Charvát.

Podle něj bude stát oprava venkovního koupaliště, které je doplněné i třeba kempem, více než 50 milionů.

„Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů. Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože už se vyplatí při větší rekonstrukci bazénů opravit i další věci. Takže dnes se tady bavíme o částce přes 60 milionů,“ dodal Charvát.

Oprava začne příští rok na podzim

Rekonstrukce je naplánovaná tak, aby lidé nepřišli o letní měsíce, kdy je koupaliště nejvíce vytížené.

„Počítáme s tím, že by oprava měla začít příští rok na podzim. Pokud by se vše nestihlo dokončit do dalšího léta, pak by dodělávky následovaly po létě 2022. Nechceme koupaliště zavírat v exponované měsíce,“ doplnil Petr Ministr.

Nic zásadního se na Cihelně pro lidi měnit nebude. Podle Ministra k tomu není ani důvod.

„Máme tobogany, máme vířivky, máme další atrakce. Nic moc nového vymyslet ani nejde. Oprava, která skončila v roce 2000, se povedla a dá se říct, že byla nadčasová. Není tak důvod shánět třeba nové vodní atrakce,“ doplnil Petr Ministr s tím, že menší opravy se pak na koupališti dělaly v letech 2004 a 2005, kdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a dala tam fólii.

Petr Ministr se stará o koupaliště se svou ženou Ludmilou. Ta je přitom i radní města zvolená za Koalici pro Pardubice. Zástupci opozice tak poukazovali, že bude při hlasování o investici ve střetu zájmů.

„Podle zákona musí každý radní před bodem, který se ho týká, říct, že je ve střetu zájmů, a pak o něm nebude hlasovat. Osobně v tom nevidím žádný větší problém,“ uvedl primátor Martin Charvát.

To lídr opozičních Pardubáků František Brendl po posledních komunálních volbách upozorňoval, že složení rady se dostalo už za běžný rámec fungování na relativně malém městě, kde logicky tu a tam ke střetu zájmů u politiků dochází.

„Myslím si, že tato rada překonala všechny možné rekordy, co se týče střetu zájmů. Asi nejvíce to bouchá do očí u Tomáše Pelikána, který je šéfem dopravního podniku, ale zároveň bude v radě, která je valnou hromadou společnosti,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Pravda je, že výčet politiků ve střetu zájmů není vůbec malý. Například radní za Sdružení pro Pardubice Vladimír Martinec těžko může nestranně rozhodovat o otázkách Dynama Pardubice, ve kterém dlouhé roky působí.

Jan Mazuch z ODS zase jako hlavní pořadatel šachového festivalu Czech Open potřebuje dobré vztahy s Rozvojovým fondem, který pro akci zapůjčuje arénu, a i se samotnými politiky, kteří tradiční akci poskytují dotaci.