Pardubice chtějí zkrášlit ulici ke koupališti, žádají dopracovat cyklostezku

Na jedné straně vzletné plány architektů, na straně druhé realita všedních dní. To je střet, který čeká odborníky z ateliéru Tsunami a pardubické politiky.

První strana by ráda, aby využívanou silnici lemovalo dostatek zeleně a povrch ulice byl z cihel, druhá více myslí na bezpečnost cyklistů, bruslařů i chodců.

„Navržená podoba má několik ‚ale‘, která je nejprve nutné vyřešit - v projektu úplně chybí cyklostezka pro cyklisty a inline bruslaře a také projekt počítá s vjezdem autobusů k plánovanému novému tenisovému areálu, ale chybí jednoznačné řešení organizace dopravy autobusů,“ zmínil největší rozpory zastupitel za ODS Karel Haas.

I on si na posledním zasedání městského parlamentu vyslechl architektku Markétu Krejčí, která plány politikům představila.

„Navrhujeme na místě parkově upravené náměstí bohatě vybavené městským mobiliářem. Chceme, aby se lidé na tomto místě i zastavovali a potkávali, nebudou tudy jen procházet. Nechceme, aby to byla jen obyčejná ulice. To je základní koncept,“ uvedla Markéta Krejčí.

„Celou ulici bude výrazně doplňovat stromořadí, povrchy plánujeme vydláždit,“ doplnila.

A právě poslední věta řadu politiků donutila k reakci. „Jezdí tam mnoho bruslařů směrem na cyklostezku, myslím, že dlažba pro ně není vůbec ideální povrch,“ uvedl zastupitel za Patrioty Jiří Lejhanec.

Cyklostezka bude nutná

Někteří zastupitelé zase upozorňovali na to, že hlavně v létě je na místě velmi silný provoz.

„Zdá se mi to celé velmi úzké. Mám obavu, že hlavně v létě, kdy lidé chodí na koupaliště, se tam budou auta složitě proplétat mezi maminkami s kočárky a podobně. Nevím, jestli to bude úplně funkční,“ uvedla zastupitelka za Koalici pro Pardubice Ludmila Ministrová, jejíž rodina koupaliště Cihelna už dlouhé roky provozuje. Ostatně právě bezpečí cyklistů a bruslařů bylo během debaty největší téma.

„Vidím, že tam je smíšená doprava. Pokud tam někdo z vás zavítá při pěkném počasí, tak uvidíte, kolik se tam pohybuje lidí a aut. Navržený chodníček je za mne příliš úzký. Hodně bych se přimlouval za stavbu cyklostezky,“ uvedl další zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Tomu se také nelíbila cena projektu, která by měla být 26,5 milionu korun včetně daně. „Původně jsme schvalovali tento projekt s tím, že nás přijde na nějakých 13 milionů, a nyní se dozvídáme, že to bude vlastně o sto procent více. Proto se ptám, z čeho to budeme platit?“ doplnil Klimpl.

Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové, která plán na opravu předkládala, všechny důležité připomínky budou zohledněny v projektu. „Cyklostezka je jednou z těch hlavních. Projektant ji tam bude muset zařadit. Nejste sám, kdo cyklostezku požaduje,“ doplnila.

„Určitě se budeme zabývat s doplněním cyklostezky, její potřebu vnímáme,“ slíbila i Krejčí.

Dvořáčková navíc zmínila, že ani nynější cena díla nemusí být konečná.

„Zatím jde jen o kvalifikovaný odhad. Budu ráda, když projekt bude rozdělen na různé stavební objekty a díky tomu získáme jasný přehled o cenách. Podle toho se rozhodneme, co budeme stavět a co ne. Je mi jasné, že se nejedná o úplně klíčové území ve městě,“ řekla Helena Dvořáčková s tím, že je možné, že s financováním bude pomáhat Evropská unie.

Město chce Kunětickou ulici přestavět i kvůli tomu, že se v ní plánuje stavba nového tenisového areálu TK Pernštýn. Klub musí opustit své dosavadní prostory v ulici U Stadionu kvůli už schválené přestavbě fotbalového Letního stadionu.