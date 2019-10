Šizené porce, zkažené ovoce. Rodiče si stěžovali na kuchyni v mateřince

„Jedná se zejména o vařená jídla, která jsou dětem servírována v miniporcích, velmi často se jedná o jídla nedochucená, téměř také neexistuje vrstva másla či pomazánky na svačině, podává se zkažené ovoce a naprosto neodpovídající množství přílohy či dokonce masa a hlavních surovin,“ stojí například ve stížnosti rodičů, která byla ve čtvrtek probírána na zastupitelstvu města.

„Někteří z nás byli očitými svědky, jak si zaměstnanci kuchyně potajmu odnáší a nakládají do auta maso a potraviny, suroviny a později i hotová jídla ze zadního traktu školní kuchyně,“ stěžují si rodiče. Dokument odeslali už 30. září, na zastupitelstvo se tak dostal až s měsíčním zpožděním.



Tam na ni upozornil Petr Makrlík z Pardubic, jenž s ní vystoupil. „Je to neskutečný hnus a ostuda města,“ prohlásil.

Vedení města jen potvrdilo, že stížnost řeší. „Náměstek primátora odpovědný za školství Jakub Rychtecký (ČSSD) o situaci ví a má ji pod kontrolou,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát (ANO).



Podle Venuše Novotné, která je aktuálně pověřena vedením školky, už došlo ke zlepšení. „Můžu vám říct, že z toho nespím, je to velmi složitá situace. Oficiální stížnost se ke mně nedostala, ale s kuchařkami jsme se domluvily na určitých postupech,“ uvedla.

To dokládají i fotografie rodičů, porce před a po zásahu se nedají vůbec srovnat. Předtím nafotili rodiče rohlíky s pomazánkou, která na nich nebyla vidět. Poté najednou děti začaly dostávat porce jako pro dospělé a svačiny s čerstvým ovocem.

„Změna se udála na základě porady celého personálu. Problém je i v tom, že nejsou k dispozici profesionální kuchařky. Naše jsou každopádně ochotné podstoupit například rekvalifikační kurzy,“ řekla Novotná.

Rodiče ve stížnosti tvrdí, že problém byl dlouhodobý a s bývalou ředitelkou Alenou Stehnovou nebylo možno situaci řešit, protože je kamarádkou a dlouholetou spolupracovnicí personálu v kuchyni. Stehnová je už rok starostkou prvního pardubického obvodu za hnutí ANO.

„Můžu k tomu říct, že je mi to nesmírně líto, protože nám všem by mělo jít v první řadě o děti. Už tam rok nejsem, stížnost jsem viděla a řekla bych, že za mého působení tam nic takového nebylo, a pokud ano, s vedoucí jídelny jsem to hned řešila,“ vyjádřila se Stehnová.