Zahradní komposty na obtíž. Zákony nutí obci svážet trávu v popelnicích

Když totiž posekaná tráva skončí na kompostech v rozích zahrad u rodinných domů, je to ideální řešení kupodivu jen zdánlivě. Kvůli chystané nové legislativě může být pro města a obce totiž v budoucnu výhodnější, aby lidé trávu dali do hnědých popelnic, které město vyveze do kompostárny.