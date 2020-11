Poházené koloběžky tíží i Pardubice, radní chtějí korigovat jejich provoz

Pomocí aplikace si půjčit koloběžku, přejet s ní na místo určení a tam ji zase ponechat dalšímu zájemci. Pohodlné a efektivní řešení přepravy po Pardubicích.

Ovšem ne všechno kolem sdílených elektrostrojů funguje tak, jak má. Lidé se občas s parkováním netrápí a koloběžku zahodí doslova, kde se jim zlíbí.

„Vím o jedné, která ležela dva nebo tři dny u jezírka Bajkal někde na trávě. I jinde se nám děje, že je lidé neparkují správně. Spoléhali jsme na to, že občané se budou chovat co nejlépe, ale na to zjevně spoléhat nejde,“ uvedl na posledním zasedání zastupitelstva náměstek primátora Petr Kvaš zvolený za ODS.

Služba zatím funguje zhruba měsíc, takže magistrát nemá k dispozici ještě tvrdá čísla, ale je zjevné, že provoz zelených koloběžek bude muset dostat pevnější řád. A to především co se týká jejich parkování.

„Máme už nějaké stížnosti, i když na 150 koloběžek to není tak dramatické. Sám jsem viděl pět šest koloběžek na nepochopitelných místech, vadí mi to, určitě s tím budeme něco dělat,“ doplnil Kvaš.

S tím souhlasí třeba i šéf zastupitelského klubu za hnutí ANO a člen dopravní komise Jan Hrabal.

„Vítám možnost provozu sdílených koloběžek za podmínek dle uzavřeného memoranda. I já jsem si všiml nesprávně umístěných koloběžek, ty pak rozhodně nejsou ozdobou centra města. Je třeba zajistit dodržování memoranda, aby provoz koloběžek nebyl pro většinu občanů spíše na obtíž,“ uvedl Hrabal.

Firma Bolt po dohodě s městem zřídila stanoviště, kam uživatelé mohou koloběžky odstavit. Stanoviště vidí uživatelé v aplikaci, benevolence umístění je v řádech desítek metrů. Podle radních Pardubic je nyní potřeba systém doladit.

„Myslím, že to byla trochu naše naivita. Mysleli jsme si, že provozovatelé budou bystří a rozumní, že vždycky najdou to nejlepší místo,“ řekl Kvaš.

Koloběžky řešila Poslanecká sněmovna

Pardubice nejsou zdaleka samy, kdo s podobnými službami bojuje. Praha dokonce žádala parlament o změnu zákonů. „Nedávno jsme to ve Sněmovně řešili, a proto mne zajímá, jak to funguje tady v Pardubicích,“ ptal se na zasedání zastupitelstva zastupitel a poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník.

Jezdci na elektrokoloběžkách se logicky nejvíce pohybují po centru města. A právě zástupci tamní radnice také nejsou ze zavedené novinky úplně nadšeni.

„S těmi koloběžkami to není dotažené do konce, není to ideální. Hovořilo se o tom, že by se na komunikacích udělaly piktogramy, kam by se umísťovaly, aby se po ulicích nepovalovaly, jak to vidíme teď,“ uvedla pro ČTK starostka městského obvodu I Alena Stehnová z hnutí ANO.

Bolt má půjčovny elektrických koloběžek ve 14 státech po celém světě. V České republice jsou dostupné také v Olomouci a Boskovicích. Minuta jízdy stojí v Pardubicích čtyři koruny, po pěti minutách se cena za další minutu snižuje na tři koruny. Desetiminutová výpůjčka stojí 35 korun, celodenní půjčovné je 625 korun.

„Musí si to sednout, nechceme zakazovat sdílenou mobilitu ve městě, je to moderní, ale i dobrý prostředek, jak se dostat z místa A do místa B v přeplněném městě,“ doplnil k tomu Kvaš, který však zároveň dodává, že je také na čase začít myslet na regulaci podobných služeb, aby se ulice nezahltily sdílenými dopravními prostředky.

Koloběžky doplňují sdílená kola

V Pardubicích je totiž možné už od května jezdit také na sdílených kolech od společnosti Nextbike Czech Republic. Na dvaatřiceti místech v Pardubicích tak mohou lidé využít zaparkovaná šedivá kola. Pomocí mobilní aplikace si bicykl mohou půjčit a využít ho po cestě po městě.

Celkem mají k dispozici stovku kol. Výhodou je, že uživatel nemusí kolo vracet na místo, odkud si ho vypůjčil, naopak může podniknout pouze jednosměrnou cestu. Lidé oceňují i to, že jízda je do patnácti minut zdarma. To je přitom čas, během kterého lze pohodlně přejet celé centrum města.

„Spousta lidí se nyní v době pandemie koronaviru bojí jezdit MHD, takže toto by mohlo být pro ně ideální řešení,“ řekl ke službě primátor Pardubic Martin Charvát.