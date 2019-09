Elektrické koloběžky nesmějí na chodník, říká ministerstvo dopravy

Pro provoz elektrických koloběžek v Česku platí různá pravidla. Rozhodující jsou zejména jejich maximální rychlost a výkon, sdělila ČTK mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Podle údajů společnosti Lime, která elektrokoloběžky provozuje v Praze, splňují pravidla pro jízdní kola. Některé pražské městské části si však na ně stěžují a žádaly ministerstvo dopravy o vydání závazného stanoviska pro jejich provoz.

Ministerstvo uvedlo, že pro to, aby byly koloběžky považovány za jízdní kola a mohly tak být používány i na cyklostezkách nebo v pěších zónách (při místním povolení), musí splňovat několik základních parametrů. Jejich maximální rychlost nesmí přesahovat 25 km/h, případně po dosažení této rychlosti by se měl motor vypnout. Další omezení platí pro výkon, který by neměl být vyšší než tisíc wattů. „V žádném z případů však koloběžky nesmí být používány na chodnících,“ uvedl úřad.

Pokud uvedené omezující podmínky koloběžky nesplňují, zákon na ně podle ministerstva pohlíží jako na motorová vozidla. V takovém případě pak nesmí ani do pěších zón, jejich uživatelé by navíc měli mít řidičské oprávnění.

Lime: koloběžky se řídí stejnými pravidly jako kola

Společnost Lime, která v Praze provozuje zhruba 1500 koloběžek, uvedla, že jejich stroje mají omezenou maximální rychlost na 24,9 km/h a výkon 250 wattů. Uživatelé koloběžek se proto řídí stejnými pravidly, jaká platí pro cyklisty a nepotřebují například ani řidičský průkaz, tvrdí firma.

Města ovšem mohou omezit provoz elektrických koloběžek v některých lokalitách. Podle ministerstva lze zakázat například provoz elektrických koloběžek s výkonem nad 250 wattů v pěších zónách, a to dodatkem k dopravním značkám.

Na elektrokoloběžky si stěžují některé pražské městské části. Vedení Prahy 2 tento týden oznámilo, že podá trestní oznámení na společnost Lime, pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Podle úřadu firma porušuje podmínky provozu koloběžek. Regulaci elektrických koloběžek prosazuje také Praha 1. Firma Lime kritiku odmítla.