Lime nové generace: Skútry budou odolnější, na pražskou dlažbu je to málo

Koloběžky Lime zná každý, kdo se v poslední době prošel po Praze nebo jiné světové metropoli. Pro někoho je to otravné harampádí, které překáží lidem na chodníku, pro jiné užitečný doplněk hromadné dopravy na takzvané „poslední míli“, pro turisty pak obvykle zábava.

Firma Lime tratí na provozu miliardy ročně, potřebuje koloběžky, které více vydrží a vydělají si na sebe

Pro kalifornskou firmu Lime však jde o zdroj příjmů. Respektive, firma by chtěla na koloběžkách vydělávat. Na tom je založen její plán, který ji v roce 2018 vynesl mezi startupy s hodnotou přes miliardu dolarů (asi 25 miliard korun). Společnosti Lime se rychle podařilo expandovat do více než 160 měst po celém světě. Zatím však firma každý rok prodělává – v roce 2019 to podle předběžných odhadů bylo kolem 300 milionů dolarů (skoro sedm miliard korun).



Je to koneckonců jednoduchá matematika. Jeden skútr může stát odhadem šest až deset tisíc korun, průměrná jízda je kolem 1,6 kilometru, což odpovídá v Praze podle našich pokusů 60 až 90 korunám. Takových jízd tedy musí skútr najet přibližně stovku, aby si na sebe vydělal a začal tak svému provozovateli generovat zisk. Podle veřejně dostupných dat však Lime skútry první generace vydržely v průměru fungovat necelý měsíc, což na rekuperaci nákladů nestačí. Může za to nejen opotřebování, ale také vandalismus nebo špatné používání.

Pro firmu Lime je tedy doslova existenčně důležité přijít s takovou koloběžkou, která přežije městský provoz tak dlouho, aby vydělala nejen na sebe, ale i na provoz mezinárodní firmy. Velké naděje firma vkládá do třetí generace skútrů, kterou představila už v říjnu 2018. V Česku jsme ji mohli poprvé otestovat až v prosinci 2019.



Lepší odpružení a jízdní vlastnosti

Nová koloběžka (v3) je od staré (v2) poznat na první pohled. Je těžší, o trochu nižší a rozhodně robustnější. Váha se přesunula z přední tyče řídítek do nášlapné základny. Řídítka jsou také posazena o něco níže, což nám při jízdě vyhovovalo, odpovídá to více postoji na elektrické koloběžce, záleží však samozřejmě na postavě.

Srovnání třetí generace (vlevo) s druhou (vpravo)

Bližší pohled ukáže, že se od základu změnila kolečka. Nová koloběžka je má víc než dvakrát větší, robustnější a především odpružená.

Hlavní změnou z pohledu jízdních vlastností jsou větší a odpružená kolečka

Na řídítkách je nyní větší displej. Zatímco ten dříve ukazoval pouze rychlost nebo stav baterie, nově umí zobrazit jakoukoli hlášku a připomíná smartphone přidělaný mezi řídítka. Samozřejmě je displej nehybný, u veřejně dostupného přístroje musí být ostatně všechno napevno přimontováno. Lime slibuje, že na displeji bude zobrazovat i různé rady týkající se toho, kde zaparkovat a kde neparkovat, což jsme však při našem prosincovém testu nezaznamenali.



Koloběžku odemknete přes mobilní aplikaci Lime

Pro běžné uživatele je nepodstatný detail, jakým způsobem je koloběžka smontovaná. Z pohledu firmy Lime jde však o aspekt dost podstatný. Snadná opravitelnost nebyla silnou stránkou skútrů předchozích generací. Ty sice byly robustní, ale když už je někdo rozbil, oprava byla obtížná a někdy i nemožná. Nová generace koloběžky je modulárnější, což má usnadnit údržbu a opravu poškozených koloběžek. Vše tedy směřuje k tomu, aby přístroj déle vydržel, vydělal si na sebe, pak vydělal na „sběrače“ a „nabíječe“, kteří koloběžky pravidlně dobíjejí, a nakonec generoval konečně nějaké zisky firmě Lime.



Jak se na koloběžce jezdí

Těžší koloběžka má větší stabilitu, ale když ji musíte občas nést (třeba na takovýchto schodech), tak se z výhody dočasně stává nevýhoda...

Protože máme relativně dost zkušenosti s nyní používanými koloběžkami Lime (druhá generace), můžeme porovnávat, kde se nové koloběžce daří lépe. A rozdíl je patrný na první rozjezd. Mnohem víc se hodí pojem skútr než koloběžka, protože nový stroj je tak těžký, že byste se na něm vlastní silou odstrkovat opravdu nechtěli. Zároveň je dostatečně silný, aby zvládl klasickou jízdu po městě (nejvyšší rychlost je softwarem limitována na 25 km/h) včetně kopců a kopečků.

Lime sliboval pohodlnější jízdu na dlažbě, což nás v Praze zajímalo nejvíc. Se současnými koloběžkami je totiž jízda kdekoli po kočičích hlavách prakticky nemožná (což samozřejmě turistům nebrání, aby se o ni nepokoušeli). Nová koloběžka je na tom na dlažbě o trochu lépe, ale jen do určité míry. Jakmile vjedete na pravé pražské kočičí hlavy o rozměru a tvaru větších pomerančů, tak ani nové odpružení moc nepomůže a jízda vám vytřese drobáky z kapsy a duši z těla.

Pochvalu si naopak zaslouží jízda v zatáčce. Na starší verzi šla koloběžka s malými kolečky nepříjemně do smyku. Stačila prudší odbočka a už zadní kolečko ujíždělo. Kombinace větších koleček a těžší základny pomáhá k tomu, že je jízda subjektivně bezpečnější.



Zásadní změnou prošly brzdy. Zatímco druhá generace má brzdu na levém řídítku (pro přední i zadní kolo), nová koloběžka už má na levém řídítku jen brzdu pro přední kolo.



Srovnání třetí generace (vlevo) s druhou (vpravo)

Na zadním kole je pak brzda v blatníku, který shora sešlápnete. Tak je tomu na hodně koloběžkách, takže kdo je zvyklý na zadní blatník šlapat, určitě to uvítá. Kdo je zvyklý na současné Lime skútry, bude si chvíli zvykat nebo brzdit jen na jednu brzdu, což obvykle stačí.



Zadní blatník slouží nově i jako brzda. Starší kolběžky Lime měly nakopak na zadním blatníku varování „nešlapat“.

Kdybyste v rychlosti 25 km/h brzdili jen přední brzdou na kole, asi byste dostali tvrdou lekci newtonské mechaniky. U skútrů s nízkou a těžkou základnou to však nevadilo, protože těžiště je dostatečně nízko. Problém by byl asi jen při brzdění v zatáčce, pak je potřeba jít do smyku. To už ale popisujeme vyloženě nestandardní situace.

Výhradu k zadnímu blatníku však máme. Drnčí, viz video. Možná jde jen o problém námi testovaného kusu, ale na elektrické koloběžce, kde je jinak jízda nádherně tichá, to zamrzí. Na funkci to však nemá vliv.

Nová generace je lepší, ale o to ani tolik nejde

Je nová verze koloběžky krok kupředu? Z pohledu uživatele ano, ale není to posun radikální. Na krátkou cestu stačí stará i nová generace stejně. Tlumiče hodně pomohou na malých nerovnostech, ale pražská dlažba z kočičích hlav vás rozhází, na obou generacích.

Vyšší hmotnost nové generace (zhruba dvacet kilogramů, oproti necelým patnácti) znamená, že je jízda pohodlnější a stabilnější. Naopak ti, kteří musí koloběžky zvedat (třeba „nabíječi“ při nakládání do aut) už by měli začít posilovat.



To jsou však z pohledu rozpočtu firmy Lime celkem nepodstatné detaily. O jízdu na jejich skútrech je totiž zájem, v tom problém nemají. Utíkají jim však dolary ohromným tempem kvůli malé odolnosti koloběžek. A právě to je evidentně cílem nové generace, a podle předběžných výsledků (čísla samozřejmě nemáme, vycházíme z vyjádření zástupců firmy) a podle snahy dostat novou generaci do dalších měst se zdá, že se nové koloběžky osvědčily. Ty hlavní věci, které odpůrcům sdílených koloběžek vadí – špatně zaparkované koloběžky, nekázeň uživatelů na chodnících i na silnicích nebo vandalismus – ovšem žádná konstrukční úprava nevyřeší. Nová koloběžka aspoň slibuje, že se pokusí o větší osvětu pomocí digitálního displeje. Varování, že uživatel parkuje špatně, v kombinaci s nějakými radikálnějšími pokutami by mohla fungovat. Když hrozba nezabere, aspoň by displej po dobu špatného parkování mohl ukazovat hlášku s omluvou. Nebo rovnou s fotkou toho, kdo tam koloběžku nechal...