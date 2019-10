Praha vypoví memorandum s provozovatelem koloběžek, chce zpřísnit pravidla

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) ještě nedávno tvrdil, že chce oba tábory – tedy uživatele a odpůrce koloběžek – usmířit. Také ale uvedl, že jen v Nemocnici Na Františku kvůli provozu koloběžek v létě ošetřili desítky raněných.

Nejméně konfliktní je provozování koloběžek na cyklostezkách, kterých je však v centru minimum. V silničním provozu vozítka vadí motoristům. Řidiči tvrdí, že se jim koloběžky pletou pod kola a jsou špatně vidět.

Jenže když se kvůli pudu sebezáchovy jezdci přemístí na zakázané chodníky, cítí se ohroženi chodci. Z těchto důvodů se proto zdá být problém s koloběžkami neřešitelný, navíc v ulicích často překážejí i když jsou nešikovně odstavené. Provozovatel to však nevzdává.

„Oproti startu služby nyní máme permanentně v ulicích hlídky. Na pořádek dohlíží manažer dopravy, který operativně vysílá pracovníky na místo, kde byla nahlášena překážející koloběžka. Jen tyto činnosti nás stojí v ročním rozpočtu zhruba pět milionů korun,“ vysvětluje provozní ředitel společnosti Lime Ondřej Široký.

Vyjednání nových podmínek

I přes snahy o nápravu ale problémy přibývají. „Přes léto jsme se domluvili na pokutách za ponechávání koloběžek v červených zónách. Ale pokuta sto korun nezabrala. Chci proto, aby byla minimálně 250 nebo 500 korun,“ říká náměstek primátora Scheinherr.

Sdílené koloběžky Lime V Praze je aktuálně 1 500 sdílených zelených koloběžek.

Provozovatel uvádí, že celosvětově zprostředkoval 100 milionů jízd.

Za službou, která je původně z USA, stojí investice provozovatele alternativní taxislužby Uber.

Paříž se například obává žalob ze strany zraněných po střetu s koloběžkou. Poškození město kritizují za špatnou regulaci, i když byly zakázány jízdy po chodníku.

Vypovězení memoranda je podle vedení magistrátu signálem směrem k firmě, že s jejím přístupem není město spokojeno. Schválený dokument připouští podpis nového memoranda, podle Scheinherra však pouze v případě, že firma napraví dosavadní pochybení. „Dokud podmínky nebudou naplňovány, tak nové memorandum nebude uzavřeno,“ uvedl. Město také chce, aby firma musela platit odškodné při incidentech na ulici.

Nyní se tak otevírá cesta k novému licitování o pravidlech, která bude nutné dodržovat.

Na konci by ale mohl být v případě, že nedojde k dohodě, úplný zákaz koloběžek v zatím nedefinované zóně. Podobný, který nedávno postihl dvojkolové segwaye.

Ze sdílených koloběžek se přitom tak trochu stali nástupci segwayů. Podíl turistů je u koloběžek větší než u sdílených kol, ta se více uchytila jako běžný dopravní prostředek u Pražanů. A na sdílená kola také úřady neevidují tolik stížností, jako na koloběžky.

Odpůrci obou typů nájemních dopravních prostředků vytvářejí na sociálních sítích skupiny, ve kterých sdílejí fotografie poškozených kol i koloběžek. Zrovna rozbitých koloběžek by ale mělo být do budoucna méně. Provozovatel chce v Praze uvést nový – robustnější typ, který by měl odolat například i hrbolaté pražské dlažbě.

„Nabídneme větší kolečka, odpružení a vyšší odolnost. Praktickou inovací bude displej umístěný na řídítkách, díky kterému můžeme našim uživatelům zobrazovat různé důležité informace či varování,“ vysvětluje Široký. Je otázkou, jaký bude mít displej smysl, koloběžky uživatelé aktivují pomocí mobilní aplikace, ve které již různá varování vidí.

Například při registraci musejí budoucí jezdci potvrdit, že jim bylo minimálně 18 let a potvrzení existuje víc. „Mezi 22. hodinou a 5. hodinou nyní aplikace Lime každého jezdce varuje, aby na koloběžce za žádnou cenu nejezdil po užití alkoholu nebo omamné látky,“ vysvětluje Široký.

Pokuty a magistrát

Za nepovolenou jízdu po chodníku mohou jezdci dostat na místě pokutu ve výši 2 000 korun. Za jízdu pod vlivem alkoholu ale na místě žádná pokuta nehrozí, policisté informaci o přestupku totiž předávají magistrátu do správního řízení.

Podle Širokého od začátku tohoto roku Praha vyřešila zhruba 57 přestupků, ve kterých hrál roli alkohol nebo droga a pachatel byl cyklista nebo řidič koloběžky.

Šest pravomocně projednaných přestupků se týkalo řidičů koloběžek a průměrná hodnota udělené pokuty za alkohol byla 13 660 korun. Přestupek se tak může pořádně prodražit, viník ale také může vyváznout bez pokuty.

„V případě cizinců, kteří nejsou ze států EU, mohou pochopitelně vznikat problémy spojené s nedosažitelností osoby podezřelé ze spáchání přestupku,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle policie velká část problémů s koloběžkami tkví v tom, že uživatelé, mezi které často patří cizinci, nevědí, co se v Praze smí, či naopak nesmí. „Jezdci na koloběžkách často ani nevědí, že porušují předpisy,“ vysvětluje mluvčí policie Eva Kropáčová.

Provozovatel se ale brání. „Na osvětových kampaních učíme, jak se na koloběžkách chovat bezpečně a ohleduplně. Spolupracujeme s Besipem i s policií,“ dodává provozní ředitel Lime.