Praha 2 podá na Lime trestní oznámení kvůli elektrokoloběžkám

Spor radnice s provozovatelem trvá několik měsíců, Praha 2 na svém území zakázala jejich provoz. Radnici vadí, že lidé na koloběžkách jezdí po chodníku a koloběžky jsou pak odkládány na nevhodných místech.

Firma Lime na základě dohody s magistrátem rozdělila území Prahy na zelené a červené zóny. Do červených koloběžky nesmí a zablokují se.

Po firmě chce městská část také, aby předložila doklady o splnění technické způsobilosti a podmínkách provozu a vyjádření policie.

„Společnost Lime ani jeden z požadovaných dokumentů nepředložila. Místo toho svévolně omezila červenou zónu v Praze 2 pouze na náměstí Míru s jeho bezprostředním okolím, park Folimanka, Vyšehrad, Havlíčkovy sady a železniční stanici Praha-hlavní nádraží. Je tedy zřejmé, že službu sdílených koloběžek hodlá systémem ?půjč si a zahoď ? provozovat i nadále bez respektování požadavků městské části,“ uvedl místostarosta Jan Korseska (ODS).

Městské policie v Praze 2 loni potrestala 194 cyklistů a koloběžkářů, od začátku letošního roku do 15. září bylo podle radnice spácháno 1048 přestupků. Jde zejména o jízdu po chodníku.

„Je to enormní nárůst a ta čísla jasně potvrzují to, co naše městská část od začátku říká, tedy že elektrokoloběžky nemají ve městě co dělat,“ uvedl Korseska.

Zároveň MČ Praha 2 žádá hlavní město o vypovězení memoranda o rozvoji služeb sdílených kol, uzavřeného mezi hlavním městem a společností Lime. To například stanovuje zmíněné červené a zelené zóny. Zrušení memoranda by se nicméně dotklo i bezproblémových poskytovatelů sdílených dopravních prostředků, jako je společnost Rekola poskytující růžová kola.

Na koloběžky si stěžuje také Praha 1. Podle starosty Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) na magistrátu prosazuje úpravu tržního řádu, která by umožnila rozeznat zaparkované koloběžky jako poskytování služby pro účely podnikání, a tím je částečně regulovat.

Kromě firem Lime a Rekola v Praze fungují také carsharingové služby Car4way a Revolt. Od dubna na pražský trh vstoupila společnost Homeport, která nabízí sdílená elektrokola.