Půjč si a jeď. Do Pardubic asi zamíří sdílené koloběžky

Města se bojí nepořádku Elektrokoloběžky nejsou jen rychlý a levný způsob přemisťování po městě, Pardubice budou muset také řešit nerudovskou otázku, kam s nimi. Odstrašujícím případem je Praha. Elektrokoloběžky se válely v centru tak, že místostarosta Prahy 1 se dopálil a ze své vlastní iniciativy špatně zaparkované nebo ležící elektrokoloběžky firmy Lime s několika kolegy uklízel. Společnost však přivolala policisty a ti sběr vozítek zakázali. „Koloběžky se válí po zemi, stojí uprostřed chodníků, překáží pěším a jsou i v oblastech, kde nemají co dělat,“ řekl místostarosta Prahy 1 Richard Bureš. Asi za hodinu sesbírali přes padesátku ležících, špatně zaparkovaných či u košů odložených polámaných koloběžek. „Vše jsme nafotili a zdokumentovali. Koloběžky jsme nosili, aby se nepoškodil jejich pohon, který nebyl odblokován, a dávali je na jedno místo,“ popsal Bureš. Půjčování elektrokoloběžek společnosti Lime v centru vzbuzuje kontroverze. Na pohyb vozítek po chodnících a nevhodné parkování si lidé dlouhodobě stěžují. Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1 500 koloběžek. Od dubna budou mít elektrokoloběžky v Praze 1 zakázaný vjezd do pěších zón, kam dosud mohly, stejně jako klasická kola. Pokud tam budou chtít lidé vjet, musí si vyřídit speciální povolení. Se začátkem března se po zimě vrátí elektrokoloběžky do ulic Brna. Do konce roku jich firma rozptýlí po městě 500. Rychlost v pěších zónách v historickém centru mají koloběžky od začátku automaticky sníženou z třiceti na patnáct kilometrů v hodině. Provozovatel chce zapracovat na tom, kdy a jak budou koloběžky odklizené. Dosud lidé nechávali koloběžku kdekoli. Například loni v prosinci jednu někdo zaparkoval přímo v odjezdové hale na brněnském nádraží.