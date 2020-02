Místostarosta Prahy 1 uklízel ležící sdílené koloběžky, zastavila ho policie

„Od začátku jsem to zamýšlel jako provokaci, protože všichni o tomto problému pouze mluví a nic se neděje. Koloběžky se válí po zemi, stojí uprostřed chodníků, překáží pěším a jsou i v oblastech, kde podle provozovatele nemají co dělat. Byla to má akce, radnici nestála ani korunu,“ řekl Bureš.

Zneužívají veřejný prostor a na mnoha místech neuvěřitelně překážejí. Řešíme jejich zákaz s Magistrátem, připravujeme konkrétní právní kroky.

Mezitím jsme ale začali jednat sami. Prošli jsme ulice a nevhodně zaparkované a popadané koloběžky jsme začali uklízet – přenesli jsme je tam, kde překážejí nejméně. Podívejte se na video.

Reakce provozovatele na sebe nenechala ani chvilku čekat. Do 60 minut přijela Policie ČR, kterou na nás kdosi „neznámý“ poslal. Chápu policisty, museli reagovat na podnět. Naše pracovníky legitimovali a celou věc budeme řešit právní cestou. Přiznávám, že jsme to od počátku mysleli jako šťouchanec, kterým jsme stojaté vody rozhýbali.

Z incidentu tak alespoň plynou některé dobré zprávy: ukáže se, zda koloběžky přemísťovat a uklízet smíme. Pokud ano, budeme v tom pokračovat. A zároveň jsme tím donutili provozovatele, aby s úklidem začal sám.

Do sběru se pustil společně s několika muži ve středu. Za asi hodinu sesbírali přes padesátku ležících, špatně zaparkovaných či u košů odložených polámaných koloběžek.

„Vše jsme nafotili a zdokumentovali. Koloběžky jsme nosili, aby se nepoškodil jejich pohon, který nebyl odblokován, a dávali je na jedno místo,“ popsal Bureš.

Podle jeho slov následně společnost Lime přivolala policisty, kteří další sběr zakázali. Firma se k incidentu zatím nevyjádřila.

Půjčování elektrokoloběžek společnosti Lime v centru vzbuzuje kontroverze. Na pohyb vozítek po chodnících a nevhodné parkování si lidé dlouhodobě stěžují. Magistrát uzavřel v minulosti s firmou memorandum, nakonec jej vypověděl.

Koloběžky podle Bureše nejen překáží pěším, ale jsou i nebezpečné. „Na Malé Straně máme školu pro nevidomé a koloběžky se povalují všude okolo. Byli za mnou zástupci organizace nevidomých a evidují řadu zraněných,“ řekl Bureš. Jezdci na koloběžkách pak ohrožují chodce i jízdou po chodníku.

Vztah mezi Lime a pražskými samosprávami je dlouhodobě problematický, firmu kritizuje jak Praha 1, tak zástupci magistrátu a Prahy 2.

Radnice již dříve zakázala jejich provoz na celém svém území, to však podle zástupců městské části firma nedodržuje. Vedení magistrátu loni s firmou vypovědělo memorandum o spolupráci.

Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1 500 koloběžek. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se elektrokoloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě. Společnost se často potýká s odporem městských samospráv kvůli stejným důvodům, které uvádějí politici v Praze.

Provozovatel zelených elektrokoloběžek začal testovat nový typ koloběžky, se kterým má být jízda po dlažebních kostkách pohodlnější. Vyzkoušeli jsme ho:

