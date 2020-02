Miliardář Dědek kritizuje pravidla soutěže na vstup do hokejového Dynama

Pardubice jsou nejdéle nepřetržitě hrající tým v československé a pak české nejvyšší hokejové soutěži. Letos završily 70 let přítomnosti mezi elitou.

Jenže je klidně možné, že další ročník už nepřidají. Tým je stále na posledním místě tabulky, nezvládá zápasy se stejně ohroženými kluby a do konce soutěže mu zbývá už jen osm zápasů.

„Situace není vůbec jednoduchá. Když jsme s panem Heřmanem přišli do klubu, narazili jsme na rezignovanost. Snažíme se to zvrátit. Po zápase v Hradci jsme šli osobně poděkovat klukům do kabiny. Ondřej Heřman se pokouší hráče i trenéry nabudit osobními pohovory, nic nevzdáváme,“ uvedl podnikatel Petr Dědek, který v lednu projevil zájem o majetkový vstup do Dynama Pardubice.

Jenže aby se tak stalo, tak musí projít výběrovou soutěží města. Její podmínky schválili na svém posledním zasedání zastupitelé.

„Věřím nyní, že současná zadávací dokumentace výběrového řízení najde skutečně silného akcionáře a strategického partnera klubu, který se o něj bude starat, rozvíjet ho a strategicky do něj investovat,“ řekl po schválení primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Termín pro přihlášení do soutěže politici nově posunuli na 12. března. Tedy na dobu, kdy bude jasné, jestli Pardubice pokračují v extralize, nebo jestli potupně putují do nižší soutěže. Na konci dubna by pak zastupitelé měli schválit jméno nového partnera, který majetkově vstoupí do Dynama.

„Partner: zajišťuje řízení (sportovní, ekonomické, rozvojové). Město: vytváří podmínky pro fungování společnosti. Partner + město: vyvážená spolupráce na základě uzavřené akcionářské smlouvy. Termín: plná odpovědnost partnera za sezonu 2020/2021,“ píše se ve schváleném materiálu.

Jenže podle Petra Dědka, který je podle časopisu Forbes 65. nejbohatším Čechem, je soutěž nastavená tak, že do ní jít ani nemůže.

„Potkal jsem pana primátora na zápase s Litvínovem, už z dálky se na mě smál a křičel, ať si hokej co nejrychleji vezmu, že ho nechce, že mu nerozumí. Mně moc do smíchu vzhledem k výsledku na ledě nebylo a také jsem mu řekl, že podmínky soutěže jsou podle nás nereálné,“ uvedl Dědek, který v minulosti vedl hokejový klub ve Vrchlabí.

Podmínky jsou nepřijatelné, říká podnikatel Dědek

Má prý totiž obavu, že do Dynama napumpuje své peníze, ale za ně nedostane maximální možnost klub řídit. „Navýšení kapitálu za minoritní podíl a velmi omezená kontrola nad klubem, to je pro každého rozumného investora nepřijatelné. Věřím, že o tom město přesvědčíme. V tuhle chvíli je ale zásadní klub udržet v extralize. Sestup by byl katastrofa,“ dodal Dědek, který si až překvapivě silně vzal osud klubu k srdci. Poskytl mu například dva miliony na vykoupení a plat Michala Vondrky, který přišel z Mladé Boleslavi.

Jasné tak jenom je, že vše důležité se rozhodne až po konci základní části extraligy. Ta pro Pardubice skončí 6. března, kdy Dynamo odehraje 52. kolo na ledě Komety Brno.

„Děláme, co jde. Trochu mě mrzí, že zástupci města jako majoritního vlastníka tohle nedělají a nedělali. Hráči prostě potřebují vidět v kabině toho svýho ‚velkýho taťku‘, který je pochválí, nebo na ně zakřičí,“ dodal Dědek.

Nicméně primátor Martin Charvát dlouhodobě opakuje, že o hokeji v zásadě nijak více nerozhoduje, a to i přesto, že je šéfem dozorčí rady Dynama. Za to na minulém zasedání zastupitelstva také sklidil ostrou kritiku od opozice.

„Schválení podmínek předcházela dlouhá diskuse, která byla mnohdy emotivní a často v ní zaznívaly dost překroucené údaje a bohužel i výmysly. Než abychom hleděli do budoucnosti, někteří kolegové se stále zabývají minulostí. Ale nad tím můžu velkoryse mávnout rukou, důležité je, že se konečně podařilo to, o co jsem usiloval od chvíle, kdy město Pardubice akcie klubu koupilo,“ reagoval Charvát.

Jeho teorii, že do hokeje vlastně moc nezasahuje, však tento týden vyvrátila jeho bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková, která MF DNES poskytla poměrně otevřený rozhovor o zákulisí v pardubické buňce hnutí ANO.

„Od roku 2013 v Dynamu začali pracovat v managementu a i sportovní oblasti také lidé s nulovými zkušenostmi a bez předpokladů k těmto funkcím. Jediná jejich kvalifikace byla jejich loajalita. My v tom dále pokračujeme. Někteří se dokonce pokouší o zázrak již poněkolikáté a zase neúspěšně,“ uvedla třeba Dvořáčková.

Přitom jen tři lidé byli v posledních třech špatných letech v Dynamu za každé situace - primátor Charvát, sportovní manažer, člen představenstva a zastupitel za ANO Dušan Salfický a také akcionář a asistent trenéra Petr Čáslava.