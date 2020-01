Námluvy pardubického Dynama se zájemci začaly, ve hře je i miliardář Dědek

Fanoušci Pardubic jsou netrpěliví. Řeší, kdo se stane novým majitelem Dynama. Jenže hokejový klub se vlastně neprodává. Komise složená z politiků hledá partnera, který jim pomůže s financováním momentálně těžce ztrátového hokejového klubu.

„Celé to je vlastně myšlené tak, že město najde investora, který vloží do základního jmění Dynama své peníze a za to získá odpovídající akciový podíl,“ uvedl člen dozorčí rady klubu Ondřej Hlaváč. „Čím více peněz dá, tím více dostane, to je logické,“ dodává Hlaváč.

To je zároveň vysvětlení, proč jsou podmínky soutěže na první pohled velmi vágní. Nestojí v nich, kolik město prodává akcií, ani kolik by za ně chtělo dostat.

„Částky budou doplněny po soutěžním dialogu podle rozhodnutí rady ze dne 13. ledna 2020,“ stojí ve volně přístupném materiálu na webu města s názvem Principy zadávací dokumentace na získání akciového podílu.

Někteří zájemci se přihlásili dopředu

Na nabídku města se rozhodlo reagovat pět subjektů. Někteří sami ještě před pohovory kontaktovali redakci MF DNES.

„Rozhodl jsem se, že se pokusím podíl v Dynamu získat. Není mi lhostejné, do jaké bídy klub politici dovedli,“ uvedl jeden ze zájemců Petr Makrlík. Ten se na veřejnosti objevil například nedávno, kdy přímo na zasedání zastupitelstva upozornil politiky na ošizené obědy v jedné z pardubických mateřských školek.

Dalšími zájemci jsou pak podnikatel Marek Kirchner, pražská poradenská společnost Value Added a.s., pardubický podnikatel a majitel FK Pardubice Vladimír Pitter a majitel firmy D+D Real Petr Dědek.

Na první pohled by měli mít největší šanci poslední dva jmenovaní. Mají totiž silné finanční zázemí a také už působili v hokeji.

Pitterovi několik let patřila pražská Slavia, se kterou však sestoupil z extraligy. Petr Dědek pak vlastnil hokejový klub z Vrchlabí, který nadále podporuje jako sponzor. Není bez zajímavosti, že právě ve Vrchlabí momentálně působí několik expardubických hráčů v čele s Tomášem Rolinkem a Petrem Sýkorou.

„Dědek kontroluje skupinu firem s mnohamiliardovým majetkem, postavil a vlastní logistické areály v Pardubicích, Kosmonosích a Brodcích. Klíčovým nájemcem je Škoda Auto. Tento majetek mu generuje dostatek peněz na další investice – zejména do nemovitostí – a na nejrůznější radosti. Tou hlavní je v jeho případě golf. Právě Dědek do Česka přivedl nejslavnější golfovou tour PGA a každý rok pořádá golfový turnaj D+D Real Czech Masters,“ napsal o Dědkovi časopis Forbes, který ho zároveň označil za muže se jměním 3,5 miliardy korun, což ho staví na pozici 65. nejbohatšího Čecha.

Všichni účastníci výběrového řízení museli na přání vedení magistrátu podepsat závazek mlčenlivosti. Není tak možné získat vyjádření jeho účastníků.

Vedení města schválí podmínky pro prodej klubu

Jasné je zatím jenom to, že komise sestavená převážně z členů všech zastupitelských klubů má za sebou první kolo pohovorů. V pondělí 13. ledna má pak rada města schválit podmínky pro prodej klubu, do konce ledna mají zájemci podávat své konkrétní nabídky a do 3. února mají radní vybrat vítěze a umožnit mu prověrku klubu.

Klíčový termín je 27. únor, kdy má zastupitelstvo obchod schválit.

„Potíž je v tom, že tohle všechno se téměř ani nedá stihnout právně provést. Další kámen úrazu je pak to, že nikdo vlastně neví, co se prodává. Pokud Dynamo sestoupí, tak bude situace dramaticky jiná, než když se podaří extraligu udržet,“ uvedl jeden z účastníků řízení pod podmínkou zachování anonymity.

Pravda totiž je, že Dynamo je na posledním místě extraligové tabulky a historický sestup je každým kolem pravděpodobnější.