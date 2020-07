Okolí nového biotopu blokují desítky aut, parkoviště má jen třicet míst

„Auta stála úplně všude. Byl to velký chaos, který musela přijet usměrňovat městská policie. Řada lidí z našeho domu po příjezdu z práce neměla ani kde zaparkovat. Řidič dodávky, který vezl na koupaliště pivo, nemohl kvůli autům projet. Sudy musel vozit mezi auty na rudlu,“ popsala jedna z obyvatelek domu v blízké Tyršově ulici.



Parkoviště u nového biotopu se stalo tématem číslo jedna i na sociálních sítích.

„No nezlobte se, ale udělat koupaliště o kapacitě 700 lidí a parkoviště na 30 aut..... To jsou jednoduché počty. To někdo nedomyslel,“ napsal třeba Martin Horák.



Nedostatečná kapacita parkoviště se hned stala i terčem vtipů. „Problém je v nedostatečné obsazenosti aut. Dle mých výpočtů by se mělo do každého auta nacpat 22 lidí. Pak by stačila kapacita parkoviště a naplnila by se kapacita koupaliště,“ napsala s nadsázkou Barbora Pacnerová.

Koupací biotop Hlinsko Koupací biotopový areál přestavěný za 36 milionů z bývalého koupaliště je rozdělen do tří částí.Na původní padesátimetrový bazén s hloubkou téměř tři metry navazuje část pro neplavce s maximální hloubkou 1,4 metrů. Dětem slouží stometrový herní potok, který teče z filtrační části s rostlinami. Celodenní vstupné pro dospělého vyjde na 60 korun, dítě do 15 let zaplatí o polovinu méně. Kdo nepřesáhne výšku 115 cm, má vstup zdarma. Za příznivého počasí je otevřeno od 10 do 20 hodin, v pondělí od 14 hodin.

Vedení města se brání, že parkoviště je navržené podle předepsaných norem.

„Parkoviště, které tam je, je schválené, jinak by nám nikdo stavbu biotopu nepovolil. Nikdy se neprojektuje na plnou kapacitu. Také bych byl rád, kdybychom mohli postavit parkoviště pro 400 aut. Pokud ale stavíte uprostřed města, nemáte šanci udělat plochu jako na letišti,“ řekl místostarosta Hlinska Zdeněk Eis.

Návštěvníky vyzval, aby využívali dostatečně velké parkoviště u autobusového terminálu, které je od biotopu vzdálené zhruba půl kilometru.

„Jestli tam půlka lidí přijede ze sídliště auty, bude mít smůlu, dokud nepochopí, že se dá na koupaliště dojít pěšky,“ poznamenal.

Hlinecká radnice chce zároveň už příští rok rozšířit Holetínskou ulici, která je hlavní příjezdovou cestou k biotopu.

„Máme vykoupené pozemky, na pravé straně bychom chtěli udělat šikmé stání,“ dodal Eis.

U písníku Hrádek pokutovala řidiče policie

Problémy s parkováním jsou také u písníku Hrádek na Pardubicku. Policie tam v úterý pokutovala 50 řidičů, kteří parkovali mezi obcemi Dolany a Hrádek přestože je po obou stranách silnice zákaz zastavení.

„Řidičů, co tímto úsekem v úterý nemohli projet, volalo na tísňovou linku 158 hned několik. Uváděli, že průjezd mezi zaparkovanými vozy je těsný a když proti jede další řidič, nezbývá než couvat, což je pro někoho pořádný adrenalin,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Situaci vyjelo na místo řešit hned deset policistů, kteří museli řidiče ležící u vody svolávat amplionem.

„Většina se obhajovala tím, že tady už vozidla stála, tak zastavili také, další část si svislého dopravního značení údajně nevšimla, někdo se prý otočil na komunikaci a domníval se, že zákazová značka je jen v jednom směru jízdy, a podobně,“ přiblížila Maturová.