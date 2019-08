Biotopy lákají na čistou vodu bez chloru, na Vysočině jsou už tři

Lidé zde oceňují hlavně možnost relaxovat v nechlorované vodě, kde se o její čistotu nestarají chemické látky, ale přírodní systém, který využívá k čištění rostliny.

„Naše rodina koupání venku miluje, ale nevyhovuje nám chlor, který se v bazénech a na koupalištích běžně používá. Nejraději máme rybníky, ty ale v posledních letech bývají špinavé a plné sinic často už na začátku prázdnin. Oblíbili jsme si tedy biotopy, pravidelně jezdíme třeba do Oslavan u Ivančic na Brněnsku a chystáme se i do nedávno otevřené Jemnice,“ popsala Kateřina Cahová z Třebíče.



A zájem veřejnosti potvrzují i provozovatelé přírodního koupání. Nový areál v Jemnici na Třebíčsku, jenž funguje zhruba měsíc, si lidé stihli rychle oblíbit.

„Když byla vedra, měli jsme opravdu narváno, přišlo třeba sedm set lidí za den. Ale chodí k nám, i když není tak hezky. Třeba nedávno, ač bylo po dešti a žádné horko, stovka návštěvníků dorazila. Lidé si třeba přijdou jenom zaplavat,“ přiblížil Jiří Juda, správce Přírodního koupacího biotopu Jemnice. Voda se totiž i v ne úplně ideálním počasí zatím drží na teplotě kolem pětadvaceti stupňů.

Průkopníkem byl Šiklův mlýn, biotop je pro návštěvníky plus

Reakce příchozích na nově fungující areál jsou podle něj pozitivní. „Přijela k nám třeba paní, která trpí těžkým astmatem a do běžných bazénů nesmí, takže koupání tady si moc pochvalovala,“ dodal Jiří Juda.

Jemnické koupaliště podle jeho slov prozatím „jede“ v testovacím režimu, do budoucna tam počítají i s omezením denní kapacity návštěvníků.

Průkopníky v případě budování přírodního koupání na Vysočině byli v zábavním westernovém areálu Šiklův mlýn u Zvole poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Koupací biotop s kapacitou osm set lidí tam byl vybudován již v roce 2010 a stále se těší velké oblibě veřejnosti.

„Záleží samozřejmě na počasí, ale pokud je hezky, míváme plno. Velkou část návštěvníků tvoří lidé, kteří k nám přijedou na vícedenní pobyt a mnohdy při výběru dovolené zohledňují právě možnost přírodního koupání,“ sdělila Drahomíra Kozáková ze společnosti Western Šiklův mlýn. Rekreanti, kteří jsou na Šiklově mlýně na dovolené, mají koupání v ceně, běžní návštěvníci areálu zaplatí padesátikorunu za osobu.

V Třešti si návštěvníci chvíli zvykali. A nakonec si zvykli

Čtvrtou sezonu už letos slouží zájemcům městské Přírodní koupaliště Malvíny v Třešti na Jihlavsku. Loni do areálu našlo cestu úctyhodných 22 tisíc osob.



„Letos to prozatím vypadá, že takového čísla nedosáhneme, teď máme návštěvnost kolem jedenácti tisíc lidí, ale hodně záleží na počasí. Bude-li ve druhé polovině prázdnin hezky, třeba to ještě dopadne,“ vyjádřil se třešťský starosta Vladislav Hynk.

Co je přírodní biotop Rozdíl mezi biotopem a běžným koupalištěm je v tom, že biotop se snaží o zachování biologické rovnováhy ve vodě. Základ tvoří přírodní systém, jenž využívá k čištění vody rostliny. Jde o mikroorganismy a bakterie žijící ve štěrku a na kořenech vodních rostlin. Biotop má část, v níž se lidé koupou, a tu, kde se čistí voda. Dezinfekční ani chemické prostředky nejsou třeba. V kraji fungují biotopy v Třešti, Jemnici a na Šiklově mlýně na Žďársku. Zdroj: Přírodní koupací biotop Jemnice

Lidé si podle jeho slov museli na jiný typ koupání a nechlorovanou vodu, která se vizuálně více blíží té „rybníkové“, chvíli zvykat a provozovatelé rovněž postupně „vychytávali“ některé nedostatky, nyní ale reakce návštěvníků i počty příchozích svědčí o oblíbenosti areálu.

A míří do něj často i lidé ze vzdálenějších koutů kraje. „V Třešti jsme zatím byli jen jednou. Líbilo se nám tam, i když je to od nás celkem daleko. Oceňuji hlavně mělké brouzdaliště, které jsme s dětmi hodně využili, a pak samozřejmě nechlorovanou vodu. Jediné, co mi trochu chybělo, byl vzhledem k parnu přírodní stín. Ale cena za půjčení slunečníku byla v pohodě. Obecně preferujeme spíš menší, komorní areály, třeba Řečici kousek od Nového Města na Moravě,“ nechala se slyšet Markéta Krupičková ze Žďáru nad Sázavou.

V Malvínách do budoucna plánují i některá vylepšení - zvažují třeba vybudování dalších atrakcí pro děti nebo výměnu současné plastové skluzavky do vody.