Koupání bez chemie. Podívejte se, jaké jsou koupací biotopy ve vašem kraji

Koupací biotop Malvíny v Třešti

Obec Kovalovice nedaleko Brna na začátku milénia řešila problém. Měla k dispozici obecní pozemky a přemýšlela co s nimi. Starosta Milan Blahák přišel s neotřelým řešením. Rozhodl se v Kovalovicích vybudovat vůbec první koupací biotop v České republice.

„V té době to byl risk, protože jsme vůbec nevěděli, jak to bude v našich podmínkách fungovat,“ popsal pro iDNES.cz Blahák. Inspiraci našel starosta v Rakousku. Tam se už v té době koupací biotopy začaly postupně prosazovat, k jejich napájení se častou používají čisté horské řeky. Takové podmínky se dají najít na Jižní Moravě jen těžko. Nakonec se ale podařilo vytvořit systém, který je vhodný i pro tuzemské prostředí.

Kovalovice začaly biotop budovat v roce 2006 a otevřen byl v roce 2007. Jejich projekt rychle zaujal další obce a města. Hygienici dnes hlídají kvalitu vody ve 25 koupacích biotopech v deseti krajích včetně Prahy a stále přibývají nové. Svůj koupací biotop zatím nemají Královéhradecký, Pardubický, Karlovarský a Ústecký kraj. Rekordmanem je naopak Jihomoravský kraj kde se dá na koupání využít pět biotopů.

Koupací jezírka fungují vlastně jako uzavřený ekosystém. V první části je nádrž kde jsou vysázeny pečlivě vybrané vodní rostliny. Ty hrají při čištění vody klíčovou roli. Tím, jak z ní odebírají živiny, udržují totiž vodu čistou – svým životním cyklem vodu filtrují. Kvalita je tak zajišťovaná bez přidávání jakýchkoliv chemických látek. To ocení hlavně lidé s citlivou kůží a alergici.

Vyčištěná voda přetéká do další nádrže, která je určená ke koupání. Následně je přečerpána zpět do čistícího jezera a tak pořád dokola. Voda se nevypouští, jen se do systému dočerpává ze studny ta, která se vypaří.

„Koupaliště provozujeme třináctý rok a zkušenosti máme dobré. Hlavně nás těší, že provozní náklady jsou nižší než u chemických bazénů, takže pro menší obce je to daleko výhodnější řešení,“ pochvaluje si Blahák.

Projekt tehdy začal skromně. Koupaliště se podařilo vybudovat za 5,5 milionu korun. Další dobudování obec hradila z výnosů ze vstupného.

Citlivý ekosystém

Provozování koupacího biotopu však má i svá omezení. Vyžaduje péči a celý biologický koloběh je navíc možné snadno narušit. Typicky velkým množstvím rekreantů. Voda se proto musí pečlivě kontrolovat a především se musí striktně dodržovat maximální počet návštěvníků.

„U těchto typů koupališť je velmi důležité, aby byla správně provozována, tedy především aby byla dodržována návštěvnost, na kterou bylo zařízení vyprojektováno. V případě překročení návštěvnosti totiž není systém přírodního způsobu čištění vody schopen nadlimitní návštěvnost zvládnout a dochází velmi rychle ke zhoršení jakosti vody ve všech mikrobiologických ukazatelích,“ vysvětluje Jan Brodský z ministerstva zdravotnictví.

Zatím se ale zdá, že se péče o biotopy provozovatelům spíše daří. Ze všech 25 sledovaných koupacích jezírek hlásí sníženou kvalitu vody hygienici pouze u tří. České údolí má aktuálně mírně zhoršenou kvalitu vody, Blovice hlásí zhoršenou kvalitu vody a v Honěticích není v současnosti biotop vhodný ke koupání.

Podívejte se na seznam biotopů seřazený podle jednotlivých krajů.