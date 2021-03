Nechte nás očkovat, napsali hejtmanovi rozzlobení praktičtí lékaři

Počty pacientů, kteří se dočkali v ordinacích svých praktických lékařů očkování, jsou v Pardubickém kraji velice nízké. V neděli to bylo 49 lidí, v pondělí necelých 300, v úterý 377.

O očkování má přitom zájem přes 200 ordinací. Lékařům z kraje dnes došla trpělivost a poslali hejtmanovi otevřený dopis, ve kterém žádají změny.

Vadí jim, že vakcín je málo a kraj přesto schválil očkovací strategii, která umožňuje očkování nejen strážníků či pracovníků elektráren a vodáren, ale i starostů a krajských radních včetně hejtmana.

Společně s hejtmanem Martinem Netolickým už bylo přednostně naočkováno proti covidu-19 pět radních kraje.

„U nás čeká ve frontě téměř 26 tisíc pacientů, z toho téměř čtyři tisíce lidí nad 80 let. Vy přitom vesele očkujete sebe i svůj management, tedy zdravé a mladé lidi,“ napsala v otevřeném dopise zástupkyně praktických lékařů v Pardubickém kraji Kateřina Nechvátalová.

Netolický tvrdí, že rozhodnutí provádět očkování pracovníků takzvané kritické infrastruktury státu bylo správné.

„Že bylo očkováno 233 starostů, za tím si stojím. Tito lidé nedostali žádnou odměnu. Loni prováděli distribuci osobních ochranných prostředků, dezinfekce, řada věcí stála na nich. Je to forma poděkování společnosti za jejich práci,“ řekl Netolický.

Krajská koordinátorka Společnosti všeobecného lékařství Astrid Matějková ale s kritikou souhlasí. Napsala hejtmanovi, že pacienti registrovaní k očkování u praktických lékařů jsou lidé často imobilní, staří, kteří nemají důvěru v očkovací centra. Ti ale podle ní žádný „přednostní“ kód nedostanou.

Až do úterka bylo v Pardubickém kraji použito 59 178 očkovacích dávek. Z toho ale jen necelých 7 500 byly vakcíny AstraZeneca, které jsou určeny pro praktické lékaře.

Kateřina Nechvátalová žádá, aby kraj uvolnil pro potřeby praktiků další vakcíny firem Pfizer a Moderna, které se zatím používají v očkovacích centrech.



„Každá zapojená ordinace je schopna naočkovat klidně 100 až 120 lidí za týden, tedy 25 tisíc lidí celkem za týden v celém kraji, a to v jejich známém a vůči nim přátelském prostředí, při zachování přísných hygienických podmínek - od lékaře, který je zná a zná jejich nemoci a případné alergie. Není rozdíl, zda vezete očkovací látky k nám, nebo 50 metrů vedle do centra, kde v tu dobu nejsou registrovaní žádní pacienti,“ uvedla Nechvátalová.



Podle ní jsou ordinace praktických lékařů dostatečně vybavené na to, aby očkování těmito látkami zajistily.

Netolický to odmítl. Tvrdí, že k využití vakcín společností Pfizer a Moderna v ordinacích praktických lékařů musí dát souhlas ministerstvo zdravotnictví. On sám podle svých slov o to žádal, ale odpověď nedostal.

„Dokud ministerstvo zdravotnictví písemně nesdělí, že to můžeme rozvážet do ordinací a neurčí, jakým způsobem, tak bude probíhat očkování centralizovaně a bude se nakládat s vakcínou přesně tak, jak se má,“ uvedl Netolický. Nic na tom podle něj nemění fakt, že některé kraje tyto vakcíny praktikům svěřují. „Je to na jejich zodpovědnost,“ podotkl hejtman.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, v ordinacích praktických lékařů se má očkovat primárně látkou AstraZeneca, dále potom vakcínou Moderna a jen ve výjimečných případech i očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Očkování prováděné po dvou liniích, tedy prostřednictvím očkovacích center a praktických lékařů, má svá úskalí. Jedním z nich je fakt, že přes 20 tisíc lidí starších osmdesáti let v Pardubickém kraji už vakcínu dostalo, další čtyři tisíce ale na ni čekají u praktických lékařů a nikdo jim není schopen říct, kdy se dočkají.

Vakcína Johnson & Johnson, která je vhodná pro využití praktickými lékaři, nebude totiž v dubnu dostupná vůbec. Dodávky vakcíny AstraZeneca jsou kráceny pro celou EU, což se projevuje i v České republice. Tempo očkování u praktických lékařů podle všeho bude přitom i nadále závislé na dodávkách těchto vakcín.