Pardubičtí politici odvrátili válku s majitelem Dynama, dají mu 6 milionů

Fanoušci hokejových Pardubic ve čtvrtek večer mohli okusit hodně nevšední mix emocí.

Zatímco na ledě enteria areny hráči Dynama masakrovali Karlovy Vary a nastříleli jim nakonec rekordních 11 branek, o pár desítek metrů dál na radnici to vypadalo, že majitel klubu Petr Dědek Pardubice brzy opustí.

Právník miliardáře z Vrchlabí Petr Sedlatý totiž politikům řekl, že pokud Dynamu nepošlou šest milionů, tak podnikatel z klubu odejde. „Přestaňte nám tady vyhrožovat!“ výrazně zvýšila hlas zastupitelka za ANO Helena Dvořáčková.

„Chování pana Sedlatého tady na radnici je jen velmi mírným odvarem toho, jak se strana pana Dědka chovala na jednání s expertní skupinou. Odcházel jsem ze schůzky velmi rozladěn a rozezlen,“ přisadil si náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že město už klubu dává velmi nadstandardní podmínky.

V tu chvíli se vůbec nezdálo, že by zastupitelé měli tendenci peníze, které mají korigovat ztráty Dynama zaviněné covidem, vyplácet.

„Už jsme do batůžku panu Dědkovi dali na covid 12 milionů ještě před sezonou. Teď chce dalších šest, to bychom měli tedy 18. No a k tomu je potřeba připočíst 35 milionů, které budeme automaticky dávat každý rok. To máme, přátelé, 53 milionů za jediný rok, to je šílené,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Toho situace v Dynamu natolik rozlítila, že dokonce navrhl odvolat náměstka Jana Mazucha. Právě ten sedí za město v dozorčí radě klubu. „Celé to stojí tak, jestli chceme, aby hokej v Pardubicích zůstal, nebo ne,“ snažil se odhlasování dotace prosadit Mazuch, který díky koaliční podpoře pokus o svůj konec pohodlně ustál.

Dědek: Ať mi prodají zbytek akcií klubu a je to

„Když jsme dělali domluvu s klubem, nevěděli jsme, jaké obrátky nabere pandemie. Dynamo celý rok nemohlo mít na stadionu diváky. Je mi jasné, že po prodeji klubu jste si mysleli, že nový majitel už od nás nebude nad rámec domluvené částky nic chtít, ale bohužel je situace jiná,“ doplnil Mazuch.

Ten však moc úspěšný nebyl a situace v sále spíše ukazovala na to, že dotace neprojde.

„Jsem z toho otrávený. Nechci nic navíc, jen to, co je obsaženo ve smlouvě s městem. Uplatňuji bod s odkazem na vyšší moc, což pandemie covidu je. Ideální by bylo, aby mi politici prodali i zbytek akcií a nechali mě to dělat samotného. Je s nimi špatná spolupráce,“ uvedl pro MF DNES během jednání Dědek.

Jeho postoj byl dobře znám i šéfům největších zastupitelských klubů ANO a ODS. Jan Hrabal i Petr Klimpl tak v zákulisí spustili horečnaté vyjednávání, které mělo za úkol jedinou věc – odvrátit totální válku s Petrem Dědkem.

A v té by radnice neměla dobré karty, protože radnice, potažmo klub, který jí v té době stále patřil, nezvládl dobře zapsat všechny smlouvy o prodeji klubu do registru, a ty tak jsou podle některých právních výkladů neplatné.

„Námi ovládaný klub špatně zanesl změny v přepisu akcií, a proto při jednání s panem Dědkem taháme za kratší konec provazu,“ uvedl Petr Klimpl z ODS.

Výpadek na vstupném dělá 20 milionů

„Nezbývá nám než šest milionů uhradit, jinak proti nám může většinový akcionář uplatňovat větší sankce, než je oněch šest milionů. Protože jediné, co je určitě platné, je akcionářská smlouva mezi námi a panem Dědkem,“ uvedl další zastupitel za ODS Karel Haas.

Podle údajů zveřejněných na zasedání zastupitelstva se zatím klubu i díky kompenzaci 12,5 milionu korun od Národní sportovní agentury vede ekonomicky docela dobře.

Jenže jen výpadek na vstupném dělá skoro dvacet milionů, a tak na konci sezony bude klub ve ztrátě. Momentální odhad říká, že to bude 22,6 milionu korun. „Omlouvám se, jestli má slova vypadala jako výhrůžka. Jen nazývám věci pravými jmény,“ začal tlumit vášně Dědkův právní zástupce Sedlatý.

„Máme platnou akcionářskou dohodu s městem. Ovšem to pochybilo a špatně zapsalo přepis akcií. Přesto se pan Dědek stará o Dynamo, jako by bylo zcela jistě jeho, což však neví. A stará se o klub i v době, kdy kvůli covidu silně prodělává. Bavíme se tady o tom, že odvracíme úpadek společnosti. Bez finanční pomoci klub míří do insolvence,“ doplnil Sedlatý.

Nakonec odeslání šesti milionů prošlo většinou 24 hlasů. Zároveň však politici budou chtít co nejdříve vidět detailní zprávu o hospodaření Dynama s důrazem na „A“ tým.

„Jestli si někdo myslel, že nám dá miliardář něco zadarmo, tak tady vidíte, že vůbec ne,“ zhodnotil situaci zastupitel Jiří Lejhanec.

Nicméně přeposlání peněz zajistí aspoň na čas klid a obě strany se shodly, že v brzké době u soudu i napraví nedorazy kolem zapsaní smluv.

„Velmi si vážím rozhodnutí zastupitelů města. Dali zelenou budoucnosti. Teď už se můžeme společně věnovat jenom hokeji,“ uzavřel kauzu na Twitteru Dědek.