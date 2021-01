Podnikatel Dědek se pře s městem, chce nahradit výpadek příjmů kvůli covidu

Je to přesně rok, co Petr Dědek začal finančně podporovat Dynamo Pardubice a notně mu pomohl k záchraně extraligy. Před půl rokem si pak klub od radnice koupil. Ovšem nyní přichází první vážnější rozepře mezi politiky a jedním z nejbohatších Čechů.



Petr Dědek totiž po radních chce, aby mu částečně kompenzovali ztráty, které klubu vznikají kvůli epidemii covidu-19. Ta zatím prakticky vůbec nepustila fanoušky do hlediště enteria areny a to se zřejmě do konce soutěže už ani nezmění.

„Když nebudou lidi, tratíme minimálně 20 milionů za sezonu,“ říkal Dědek už na začátku ročníku. Nyní proto aktivoval položku ve smlouvě s názvem vyšší moc. A díky ní chce od města získat finanční pomoc. Debaty však zatím rozhodně nejdou hladce.

„Nechci ta jednání příliš komentovat. Je to celé složité, zatím nemáme finální domluvu. Stále je to v jednání,“ uvedl Petr Dědek, který podle náměstka primátora Jana Mazucha jednání vede nesmlouvavě.

Majitel klubu Petr Dědek a Bělorus Andrei Kostitsyn, který do konce sezony posílí HC Dynamo. Má za sebou 398 utkání v NHL a naposledy hájil barvy Neftěchimiku Nižněkamsk v KHL.

„Investor je velmi schopný, ale také velmi tvrdý. Věřím, že cestu najdeme,“ uvedl Mazuch s tím, že definitivní hlasování o výši kompenzace čeká zastupitele na začátku března.

Původně se mělo hlasovat ve čtvrtek, ale radní raději bod stáhli. Není se co divit, už nyní je totiž jasné, že kolem toho bude hodně emocí a najít v zastupitelském sále potřebných 20 hlasů nemusí být úplně snadné.

„Nemůžeme už dát ani korunu navíc, neexistuje. Dáváme klubu 35 milionů korun z daní a další miliony už dát nejde,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který dohodu s Dědkem kritizuje od samého začátku.

„Nechci nic navíc, toto je jasná ztráta kvůli vyšší moci“

Na druhou stranu podnikatel z Krkonoš tvrdí, že od města nechce vůbec nic nad rámec smlouvy, kterou s politiky uzavřel při zisku klubu loni v červnu.

„Předně musím říct, že nechci ani korunu navíc, než bylo domluveno. Uplatňuji bod o vyšší moci, na který se covid určitě vztahuje. Jsme ve válce s virem a akcionáři se musí podělit o ztráty podle svých podílů. Není to tak, že by investor něco zanedbal, začal prodělávat a nyní to chce zalepit od města,“ doplnil Dědek.

I to, že zastupitelé bod raději stáhli, jasně signalizuje, že názory obou stran se zatím silně rozcházejí.

„Investor pro eliminaci negativního dopadu pandemie navrhl posílit příjmy HC až do výše 40 milionů korun, z toho ze strany města o částku maximálně 18,7 milionu, a to pro současnou a dvě další hokejové sezony. Zástupci města reagovali tak, že výdajový limit ze strany města může být maximálně 5 milionů, a to výhradně pro současnou sezonu,“ stojí v důvodové zprávě, kterou zastupitelé k problematice dostali.

Dědek: Třikrát šest milionů. Město: Jednou pět milionů

Přeloženo do češtiny – Petr Dědek chce, aby město letos a v dalších dvou letech přilepšilo klubové pokladně vždy o zhruba šest milionů. Město naopak chce dát maximálně pět milionů, a to jen jednorázově.

„Pět milionů je jen návrh k jednání, nic definitivního,“ reagoval při čtvrteční schůzi zastupitelů Mazuch na dotaz, kde se ona částka vlastně vzala. Pohledy obou stran na problém jsou natolik rozdílné, že politici připouští i možnost, že by Petr Dědek mohl získat větší podíl akcií, než má dosud. Kdyby se totiž město odmítlo v plné výši podílet na placení ztrát, tak by se jeho balík navýšil.

„S ohledem na zásadně odlišné pohledy na rozsah potřebného posílení příjmů HC Dynamo byla po oboustranných argumentacích diskutována úvaha o možné změně akciových podílů, neboť investor deklaroval svoji připravenost posilovat příjmy HC výrazně více v porovnání s městem. Tato aktivita investora by se tedy měla z jeho pohledu projevit ve změně akciových podílů,“ stojí ve zprávě zastupitelům.

Momentálně firma Petra Dědka vlastní 52,32 procent akcií klubu a pardubická radnice 45,87 procent.

Výpadek ze vstupného může dělat až 30 milionů korun

V ní také stojí, že očekávaná ztráta kvůli absenci diváků v ochozech bude v této sezoně dělat něco mezi 20 až 30 miliony. O to možná více zarazí poměrně velká aktivita klubu na přestupovém trhu, ze kterého si naposledy manažeři vybrali bývalou hvězdu Montrealu Canadiens Andreje Kosticyna a brankáře zlatého ruského týmu z roku 2012 Konstantina Barulina.

„Připadá mi pak docela zvláštní, že pan Dědek přijde za námi na radnici, že by rád dostal příspěvek za covid. Nějak mi to nejde dohromady,“ uvedl k tomu pardubický zastupitel, který si nepřál být v této věci jmenován.

Aby byla celá situace ještě složitější, Dědek otázku kompenzací spojil s problémem špatně zapsané smlouvy o prodeji Dynama do rejstříku. Dokud se nevyřeší jedno, nepohne se ani druhé. „U té registrace už dohodu máme, tam problém není. Ale pan Dědek to celé spojil s kompenzacemi, takže nás ještě čeká jednání,“ dodal Mazuch.

Advokát Petr Papež v září poukázal na to, že smlouva o úpisu akcií z města na firmu HokejPCE 2020 nebyla řádně zapsána v registru smluv. Chyběly tam podle něj některé údaje, které ve smlouvě ze zákona musí být. Podle Papeže musí být taková chyba napravena do tří měsíců. To se ale nestalo, a tak podle něj klub patří stále městu.