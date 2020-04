Pokračování cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic bude za dva roky

„V současné době jsou v přípravě ke stavebnímu povolení další dva úseky, Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem, Dříteč - Němčice, a to až pod hrad Kunětická hora. Tady by se mělo stavět v letošním a příštím roce,“ říká krajský radní pro cestovní ruch René Živný.

Optimistická verze dokonce hovoří o tom, že by dvě části cyklostezky pod Kunětickou horu mohly být hotové už příští rok.

„Záleží to na financích a dotacích,“ uvedl manažer projektu Tomáš Jeřábek.

Jako vždy je nejtěžším úkolem získat a vykoupit pozemky pod plánovanou cyklostezkou. Z tohoto pohledu drhne získávání pozemků na propojení Opatovic nad Labem a Dřítče. „Tam nyní probíhá výkup pozemků a stavba je naplánovaná až na roky 2022, 2023,“ informuje radní.

Problém spočívá hlavně v tom, že Svazek obcí Hradubická labská, který cyklostezku připravuje, nyní dohledává majitele potřebných pozemků a musí je oslovovat i několikrát.

„Na adresách, které uvádí katastr, se vlastníci často nezdržují, poté v tomto úseku čekáme na vyřešení dědictví a pak tu máme vlastníky, kterým žádost o výkup doručíme, a oni nijak nereagují. Takže je obesíláme třeba i třikrát,“ uvedl Tomáš Jeřábek.

V Semíně vznikne mostek pro cyklisty

Na přípravě výstavby Labské stezky se pracuje také mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem.

„Tento úsek má 34 kilometrů a tady se už zahájil výkup pozemků, a to v oblasti Řečan. Pokračovat se bude v úseku Chvaletice - Týnec nad Labem a dále od Řečan k úrovni obce Semín, kde je plánované přemostění Labe a vedení cyklotrasy po levém břehu řeky Labe,“ říká Živný.

V tomto úseku se musí investoři vypořádat s alternativním trasováním v oblasti Přelouče a s napojením Pardubic na Valy.

Podle Jeřábka bude v části z Valů do Přelouče hodně záležet na tom, zda bude domluva s majiteli pozemků. V tomto úseku se nyní zaměřuje průběh trasy.

Cyklisté budou v budoucnu pokračovat dál z Přelouče do Řečan nad Labem a do Semína.

„Tam máme velký problém. Na tomto území se nachází bývalé židovské dědictví na pozemcích, které sahají až do řeky. Není tam udělané správné parcelování,“ říká Jeřábek.

V praxi to znamená, že parcela, která je třeba k výkupu, má šest vlastníků, a to z Kanady, Švýcarska nebo Norska, protože jde o pozůstalost po židovském vlastnictví.

Investoři zde mají několik možností: buď zahraniční vlastníky dohledat a oslovit je, nebo po dohodě s městem Přelouč vést trasu po jeho polních cestách, případně pozemky odkoupit od soukromých vlastníků.

Právě v místech Semín - Řečany - Kladruby by mohl vzniknout menší cyklistický okruh, který by doplnil turistické využití oblasti.

Protože mezi Přeloučí a Řečany není žádný most, vyrostla by v Semíně propojka přes řeku. Zatím vzniká jen jako studie, která bude do letních prázdnin hotová.

Stezka mechu a perníku je součástí Labské stezky. Pardubický kraj každoročně přidává ze svého rozpočtu dvěma spolkům obcí, které ji stavějí, peníze na výkup pozemků a přípravu dokumentace.

„Letos jsme na to vyčlenili 3,75 milionu korun. Od roku 2014 šlo na tyto účely dalších téměř 8,5 milionů korun,“ řekl Živný.