Labská stezka propojí Pardubice s Hradcem za pět let, slibují politici

V době hojného rozdávání evropských dotací na stavbu cyklostezek se zdá neuvěřitelné, že stále chybí kompletní propojení Pardubic a Hradce Králové. ¨

Podle regionálních politiků se však snad konečně stavba zásadně pohne a do čtyř let budou krajská města pro cyklisty lehce a hlavně bezpečně propojená.

„Kompletní stezka z Pardubic na Hradec Králové se bude postupně stavět v podstatě od letoška a předpokládám, že bude hotovo do roku 2023,“ řekl radní Pardubického kraje René Živný.

A plány jdou ještě dál. Hned o rok později by mohla stát i kompletní cyklostezka mezi Pardubicemi a Týncem na Labem. Atraktivní trasa, která povede především po břehu řeky Labe, by navíc měla mít odbočku ke známému hřebčínu v Kladrubech nad Labem.

„Úsek z Pardubic na Týnec nad Labem by měl stavebně začít v roce 2021 a úplné dokončení se odhaduje na rok 2024,“ uvedl Živný s tím, že projektanti chystají z hlavních tras i odbočky do okolních vesnic.

Především lidé z Pardubic ocení spojku z Rábů do Kunětic, kam za hezkého počasí míří stovky lidí na zmrzlinu.

„Kromě hlavní trasy cyklostezky se připravují i odbočky do některých zajímavých cílů, a to především z hlediska bezpečnosti cyklistů. Na trase do Hradce Králové je to spojka z Rábů do Kunětic či z Dřítče do Sezemic, v úseku na Týnec nad Labem pak odbočka do hřebčína v Kladrubech nad Labem či nový cyklomost přes Labe do Semína, rodiště architekta Gočára,“ řekl Živný, který zároveň musí být v odhadech opatrný.

Plán stavby Hradec Králové - Kladruby Hradec Králové – Pardubice (náklady jsou 174 milionů korun) Dříteč – Kunětická hora: 2020

Vysoká – Opatovice: 2021

Opatovice – Dříteč: 2022

Brozany – Kunětice: 2022

Hrobice – Němčice: 2022

Dříteč – Sezemice: 2023 Pardubice - Týnec nad Labem (náklady jsou 109 milionů korun) Labětín – Řečany n. Labem: 2021

Řečany – Chvaletice: 2021

Chvaletice – Týnec n. L.: 2021

Semín – Labětín: 2023

Pardubice – Valy: 2023

Valy – Přelouč: 2023 ¨

Přelouč – Semín: 2024 Pozn.: Uvádíme jednotlivé úseky a roky jejich dokončení.

Už mockrát se stalo, že oznámené termíny dostavby nakonec neplatily. A většinou kvůli výkupům pozemků.

„Projektový manažer pan Jeřábek by vám o tom mohl vyprávět. Někdy narazíme na někoho, kdo nechce vůbec prodat, jindy se zase zdlouhavě hledají dědicové a sem tam má někdo i přemrštěné finanční nároky. Často se také zdržujeme jiným pohledem památkářů, což je konkrétně rozdílný názor na přemostění Labe u Němčic. Když se podaří dotáhnout pozemky, je v podstatě vyhráno,“ dodal Živný.

Zatím posledním novým úsekem trasy, které se říká stezka Mechu a perníku, je ten z Hradce Králové do Vysoké nad Labem.

Na pětikilometrové trase nechybí ani moderní lávka přes slepé rameno Labe. Stezka se oficiálně otevírala na začátku dubna.

„Trvalo to dlouhých sedm let, než se to všechno podniklo,“ řekl na slavnosti přesně před měsícem starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.