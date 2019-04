První část stezky z Hradce do Pardubic už slouží. Cyklisty mate začátek

17:26 , aktualizováno 17:26

Z Hradce Králové do Pardubic vede prvních pět kilometrů cyklostezky. Sportovcům začala sloužit první dubnový víkend. Od nápadu propojit města až po výstavbu to však trvalo 15 let. Trasa má sice nedostatky v napojení na existující síť, ale až kýčovité scenérie včetně ledňáčků to dokáží vynahradit.