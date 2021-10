Obchodníci nechtějí na průtahu cyklopruh, radnice se odvolává na nový zákon

Krajské město se právem může pyšnit, že je pro cyklisty přátelské. Cyklostezky lemují ulice, existují i speciální pruhy či přejezdy přes silnice.

Ovšem jsou místa, kam se rozumný cyklista nevydá. Jedním z nich je ulice 17. listopadu ve směru z centra města na Chrudim. Pokud by totiž člověk na kole chtěl dodržet všechny předpisy, musel by k železničnímu podjezdu jet na úzké vozovce těsně vedle zaparkovaných aut. Strašákem jsou pak z jedné strany třeba vozy MHD a z druhé nečekaně otevřené dveře od auta.

„Situace je v místě dlouhodobě vůči cyklistům nepřátelská. Nikdy bych tam na kole nejel. Když jedu na Duklu, raději vyrazím kolem Chrudimky,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Navíc poslanci schválili změnu zákona, podle které budou muset řidiči nově cyklisty objíždět v rozestupu jeden a půl metru. A to by bylo na vytížené ulici prakticky nemožné.

„Na frekventované silnici by tak musely hlavně vozy MHD jezdit pomalu za cyklistou a nemohly by ho předjet. Profesionální řidiči by neriskovali porušení předpisů,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že radnice o přípravě zákona věděla dlouho.

„Ulice je natolik specifická, že kombinace městské hromadné dopravy a cyklistů by mohla být do budoucna neřešitelným problémem,“ uvedl Kvaš, který proto navrhuje zrušení 40 parkovacích míst a výstavbu cyklopruhu.

Jenže proti plánu se postavili tamní obchodníci. Jeden z nich Jan Svoboda dokonce inicioval petici proti úpravě.

Vzali si nás jako rukojmí, říká obchodník

„Nás obchodníky si vzali jako rukojmí. Do obchodů jezdí dodavatelé, ti musí někde zastavit a zboží vyložit. K nám dováží koberce, které mají 150 až 200 kilo, kolikrát to skládáme až hodinu. A zákazník si pak pro zboží přijede,“ řekl ČTK Svoboda, majitel domu a obchodník s bytovým textilem.

V ulici 17. listopadu je například také květinářství, prodejna se sportovním oblečením a potřebami, zdravotnickými pomůckami. Petici podepsalo 46 lidí, kteří tam podnikají a mají domy.

Podle Svobody se cyklopruhem sníží bonita nemovitostí. Navrhuje proto, ať cyklisté jezdí jinudy a vyhnou se frekventované ulici. „Jedna skupina by se cyklopruhem viditelně zvýhodnila. Tak ať to objedou Štefánikovou ulicí. Dali jsme do petice plánek, kudy by mohli komfortně jet a nebyli by ohroženi,“ uvedl Svoboda.

Obchodníci už podle něj jednali s minulými vedeními města, nic se ale nezměnilo. Navrhovali parkovací zálivy zapuštěné do chodníků. „Nám nejde o dlouhodobé parkování, nám jde o možnost zastavit a odjet. Že to někdo překračuje dlouho, to si musí vyřešit městská policie,“ dodal Svoboda.

Dá se tak čekat, že o úpravě ulice, kterou projede 1 200 cyklistů denně, bude dnes výživná debata zastupitelů. „Bude to zcela na rozhodnutí zastupitelstva, zda dají přednost chodcům, bezpečnosti cyklistů, preferenci dynamické dopravy, nebo zachování 40 parkovacích míst,“ řekl primátora Kvaš z ODS.

„U nás se na to názory liší, budeme tak mít volné hlasování,“ uvedl šéf nejsilnějšího zastupitelského klubu Jan Hrabal z hnutí ANO.