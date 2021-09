V Chrudimi vznikly první cyklopruhy, propojení s Pardubicemi zatím chybí

Cestu na kole z Pardubic do Železných hor a zpět komplikuje chybějící bezpečný průjezd Chrudimí. Nyní by se to mělo zlepšit. Silničáři totiž vyznačili ve městě první cyklopruhy.